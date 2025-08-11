Według analiz, Trump chce nakłonić Putina do rozejmu, oferując mu wielkie ustępstwa terytorialne kosztem Ukrainy. Komentatorzy "Financial Times" ostrzegają, że "próżny i niestały Trump" może zostać łatwo zmanipulowany przez "stalowego i skupionego na szczegółach dyktatora" Putina.

Porozumienie z Monachium

Zarówno "SZ", jak i "FT" dostrzegają niebezpieczne podobieństwa do układu z Monachium z 1938 roku, gdzie oddano Hitlerowi Sudety bez jej udziału w negocjacjach. Rosja może uznać takie porozumienie za fakt dokonany, licząc na to, że jeśli Ukraina je odrzuci, USA odetną jej pomoc.

Decydują się losy Europy

"Sueddeutsche Zeitung" podkreśla, że na Alasce zadecyduje się przyszłość demokratycznej Europy. Agresja Rosji w 2022 roku była atakiem na europejski porządek pokojowy. Dziennikarz "SZ" przypomina, że Trump potrzebuje europejskich pieniędzy i poparcia, a Europa może wykorzystać tę pozycję do wzmocnienia Zełenskiego. Europejczycy, w tym prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz, nie mogą zgodzić się na porozumienie, które pozostawi Ukrainę bezbronną i utoruje drogę Putinowi do kolejnych zaborów.

Historyczny przykład Finlandii

"Financial Times" podaje przykład Finlandii, która w latach 40. straciła terytorium, ale zachowała niepodległość i demokrację, co pozwoliło jej na rozwój. Może to posłużyć jako ramy do negocjacji dla Ukrainy.