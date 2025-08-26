Jeśli ktoś dokona zabójstwa w stolicy, będziemy domagać się (dla niego) kary śmierci - powiedział na posiedzeniu gabinetu prezydent USA. Jak dodał, ma to działać jako silny środek prewencyjny.

Wszyscy, którzy o tym słyszeli, zgadzają się z tym. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na to w tym kraju, ale nie mamy wyjścia - podkreślił. Trump zaznaczył, że ma to dotyczyć Waszyngtonu. Poszczególne stany mają w tej sprawie decydować samodzielnie.

Trump: Wiem jak powstrzymać przestępczość

Podczas posiedzenia gabinetu Trump powiedział, iż jego krytycy zarzucają mu, że jest dyktatorem. Ale nie jestem dyktatorem. Po prostu wiem jak powstrzymać przestępczość - oznajmił.

Reklama

W 2023 roku w Dystrykcie Kolumbii, liczącym około 700 tys. mieszkańców, odnotowano 274 morderstwa. Był to najwyższy wynik od 20 lat - podała Associated Press. Agencja zaznaczyła, że mimo iż Waszyngton jest jednym z najniebezpieczniejszych dużych miast Ameryki, w innych ośrodkach wskaźnik przestępczości jest wyższy. Dystrykt Kolumbii (Waszyngton) zniósł karę śmierci kilkadziesiąt lat temu.