Napastnik pojawił się w kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w miejscowości Grand Blanc w stanie Michigan na północny-zachód od miasta Detroit. O zdarzeniu został poinformowany prezydent USA Donald Trump, który stwierdził, że to kolejny atak wymierzony w chrześcijan w ostatnich dniach w USA.

"Napastnik został wyeliminowany"

Jak poinformowała lokalna policja, napastnik "został wyeliminowany". Jak podaje CNN, to 40-letni mężczyzna. Sprawą zajęło się FBI, nie są znane motywy ataku. Napastnik staranował frontowe drzwi świątyni w czasie, gdy odbywało się tam niedzielne nabożeństwo, na które przyszło wielu ludzi. Mężczyzna wysiadł z samochodu i zaczął strzelać, po czym podłożył ogień.

Reklama

Ofiar może być więcej

Jak podają lokalne służby, ofiar śmiertelnych ataku może być więcej. Kilkoro rannych w szpitalu jest w ciężkim stanie. Jest też prawdopodobne, że w zgliszczach po pożarze odnalezione zostaną jeszcze ciała.