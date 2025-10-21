Pogoda na wtorek, 21 października: Zachmurzenie, deszcz i Temperatury

We wtorek, 21 października 2025 roku, spodziewane jest ogólnie małe lub umiarkowane zachmurzenie. Jednak na zachodzie i południu kraju chmury będą okresowo gęstnieć, osiągając poziom dużego zachmurzenia. W tych właśnie rejonach mogą wystąpić miejscowe, słabe opady deszczu.

Temperatury maksymalne i wiatr we wtorek

W ciągu dnia odnotujemy spore różnice temperatur. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą około 8 stopni Celsjusza. W centrum kraju temperatura wzrośnie do 12 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na zachodzie, z wartościami sięgającymi 16 stopni Celsjusza. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany. Silniejszego wiatru należy się spodziewać nad morzem, gdzie będzie chwilami dość silny i porywisty. Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary górskie: w rejonach podgórskich Karpat porywy mogą dochodzić do 65 km/h, a wysoko w górach wiatr będzie jeszcze mocniejszy – w Karpatach do 75 km/h, a w Sudetach do 70 km/h.

Pogoda w nocy

Noc z wtorku na środę przyniesie umiarkowane do dużego zachmurzenie. Tak jak w dzień, na południu i zachodzie możliwe są miejscami słabe opady deszczu. Temperatury minimalne wyniosą od około 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 5 stopni Celsjusza w centrum, do 10 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiał będzie słaby i umiarkowany wiatr, miejscami porywisty, zwłaszcza na północy i południu, z kierunków południowego i południowo-wschodniego. W rejonach podgórskich Karpat porywy mogą sięgnąć 55 km/h, natomiast wysoko w Karpatach i Sudetach wiatr w porywach osiągnie do 70 km/h.