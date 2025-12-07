Karol Nawrocki w Kanale Zero

Prezydent, który był gościem Kanału Zero, wyjaśniał przyczyny swoich wet wobec poszczególnych ustaw, o których zdecydował od początku swojej kadencji.

Prezydent o wetowaniu ustaw

Na początku rozmowy przypomniał, że podpisał 95 ustaw przygotowanych przez parlament, a zawetował 17. Nie mam wielkiej radości w wetowaniu ustaw. Natomiast chcę, żebyście państwo wiedzieli, że aby prezydent podjął ostatecznie decyzję, to pracuje nad tym prawem cała drużyna, zespół specjalistów – prawników, specjalistów od tej konkretnej dziedziny i moich ministrów. Oczywiście, decyzja zawsze należy ostatecznie do mnie i muszę ją podjąć, ale to nie jest jakaś wielka chęć wetowania kolejnych ustaw, ale konkretna odpowiedzialność za Polskę – powiedział.

Jak dodał, zdarzają się sytuacje, w których nie ma pewności, czy powinien podpisać daną ustawę. Tzn. serce może bije inaczej, rozsądek podpowiada inaczej. Eksperci w Kancelarii Prezydenta są podzieleni, sytuacja jest niemal patowa. Wówczas wprowadziłem taki mechanizm jako prezydent, że sadzam przy jednym stole zwolenników i przeciwników z różnych środowisk politycznych, albo nawet z tego samego środowiska politycznego, ale o zupełnie innej wizji i odbywa się coś, co ma swoją nazwę w Kancelarii Prezydenta, nazwijmy to dyskusją czy konfrontacją stanowisk – wyjaśnił Nawrocki.

"Chciałbym być prezydentem, który przyczyni się do powstania parku narodowego w Polsce"

Jako przykład prezydent podał zawetowaną ostatecznie ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Jak wskazał, w „konfrontacji stanowisk” uczestniczyli inicjatorzy utworzenia parku oraz przeciwnicy przepisów. Chciałbym być prezydentem, który przyczyni się do powstania parku narodowego w Polsce. Natomiast tutaj kwestia dialogu pomiędzy osobami, które reprezentowały różne stanowiska, kwestie bezpieczeństwa, kwestie braku pogłębionych konsultacji i kwestie stanowiska samorządu powiatu gryfińskiego sprawiły, że podjąłem taką decyzję – zwrócił uwagę.

Komentując weto do tzw. ustawy łańcuchowej, prezydent ocenił, że przygotowano prawo martwe, oderwane od rzeczywistości i stygmatyzujące polską wieś. To jest weto konstruktywne. To jest weto, które odnosi się właśnie do losu zwierząt. Od razu po tym wecie zaproponowałem swoje rozwiązania. Jeszcze raz, drodzy państwo: spuśćmy psy z łańcuchów – takie jest stanowisko prezydenta Polski i to jest w mojej inicjatywie ustawodawczej – podsumował. Podkreślił jednocześnie, że jest miłośnikiem zwierząt domowych.

W studio prowadzona była licytacja m.in. samochodu renault twingo, którym Karol Nawrocki podróżował podczas kampanii prezydenckiej. Pieniądze z licytacji mają trafić na pomoc m.in. na leczenie chłopca chorującego na dystrofię mięśniowa Duchenne'a.

Wywiad z prezydentem prowadził Krzysztof Stanowski z Kanału Zero, który był kontrkandydatem Nawrockiego w wyborach prezydenckich w 2025 r.