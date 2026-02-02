W obecnej sytuacji geopolitycznej, co jakiś czas wraca pytanie o powrót obowiązkowej służby wojskowej w Polsce. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wielokrotnie mówił o tym, że na razie nie ma takich planów. Podkreślał wysokie zainteresowanie dobrowolną służbą w różnych rodzajach naszych wojsk.

Obowiązkowa służba wojskowa zawieszona

Nie widzę dzisiaj potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej. Ona jest zawieszona, więc zawsze taka możliwość istnieje - mówił szef MON Dodał, że obecnie liczba ochotników w Polsce jest większa niż w wielu państwach europejskich rozważających lub prowadzących zasadniczą służbę wojskową.

W tej sprawie wypowiedział się generał Komornicki. Jestem za tym, żeby nastąpił powrót do powszechnego poboru, jednak nie na zasadach z 2009 roku, kiedy został on zawieszony - powiedział w Radiu RMF24 generał Leon Komornicki. Politycy obawiają się jednak, że decyzja o odwieszeniu poboru nie spotka się z akceptacją społeczną na tyle, żeby oni nie utracili swojej pozycji w notowaniach- dodał.

Decyzja" powinna już wczoraj zapaść"

Generał jest zdania, że decyzja o przywróceniu powszechnego poboru "powinna już wczoraj zapaść". Powinniśmy posiadać armię w ciągłej gotowości alarmowej - zobowiązuje nas do tego nasze położenie geopolityczne na styku z potencjalnym agresorem na wschodniej flance NATO. Tu czas odgrywa istotną rolę i zdolności przeciwzaskoczeniowe. W inny sposób jak powszechny pobór my tej zdolności nie zbudujemy. Musimy być w gotowości alarmowej i gotowości natychmiastowego użycia jednostek wojskowych - mówił generał Leon Komornicki.