Program "Taniec z Gwiazdami" wystartował na początku marca. To już 18. edycja tego tanecznego show w Polsacie. W niedzielę 29 marca widzowie zobaczyli kolejny, 5. odcinek programu.

Na udział w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" zdecydowali się:

Mateusz Pawłowski

Małgorzata Potocka

Magdalena Boczarska

Emilia Komarnicka

Paulina Gałązka

Kamil Nożyński

Natsu

Kacper "Jasper" Porębski

Gamou Fall

Piotr Kędzierski

Izabella Miko

Sebastian Fabijański.

"Taniec z Gwiazdami". Kto już odpadł z programu?

Do tej pory z programu "Taniec z Gwiazdami" odpadły dwie pary. W 2. odcinku z show pożegnała się Małgorzata Potocka, która tańczyła z Mieszko Masłowskim. W 3. odcinku z "Tańca z Gwiazdami" odpadła Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. W kolejnym odcinku programu gwiazdy i partnerujący im tancerze zatańczyli razem ze swoimi bliskimi. Decyzją produkcji nikt nie odpadł z programu.

"Taniec z Gwiazdami". Oceny uczestników

W 5. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" gwiazdy tańczyły do piosenek, które same wybrały. Były to utwory m.in. Dody, Mandaryny, czy Radka Liszewskiego. Sebastian Fabijański i Julia Suryś zatańczyli do piosenki "Halo tu Londyn" taniec dance. Otrzymali 38 punktów.

Po nich na parkiecie zaprezentowali się Gamou Falla i Hannę Żudziewicz. Ich jive do piosenki Dody oceniono na 40 punktów. Natsu i Wojtka Kucinę widzowie "Tańca z Gwiazdami" zobaczyli w hip-hopie. Otrzymali 27 punktów.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczyli do piosenki "Ev'ry Night" Mandaryny. Za swoje tango dostali 40 punktów. Izabella Miko i Albert Kosiński wykonali styl vogue do "Make You Sweat (Everybody Dance Now)". Również otrzymali 40 punktów. Kamil Nożyński i Izabela Skierska wykonali rumbę, która została oceniona na 34 punkty.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke za paso doble do utworu "Poison" dostali 37 punktów. Jasper i Daria Syta zatańczyli walca wiedeńskiego. Ich taniec jury "Tańca z Gwiazdami" ocenili na 31 punktów.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska wykonali cha-chę do "Kolorowych snów" zespołu Just 5. Otrzymali tylko 18 punktów. Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba zatańczyli paso doble do muzyki z "Gwiezdnych wojen". Przyznano im 27 punktów.

"Taniec z Gwiazdami" Kto odpadł z programu?

Tym razem w "Tańcu z Gwiazdami" zsumowano punkty z tego i poprzedniego odcinka, w którym nikt nie odpadł. Najwyższą notę otrzymali Izabella i Albert - 80 punktów, najniższą Magdalena i Piotr - 44 punkty. Pary, które w 5. odcinku "Tańca z gwiazdami" pożegnały się z show to Natsu i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. W kolejnym odcinku odbędzie się również dogrywka dwóch par. O pozostanie w programie będą walczyć Izabella Miko i Albert Kosiński oraz Kamil Nożyński i Izabela Skierska.