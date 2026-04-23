Borys Budka był gościem w Radiu ZET. W rozmowie poruszony został temat rekonstrukcji rządu. Prowadzący rozmowę Marcin Zaborski zapytał, czy powinno do niej dojść.

Będzie rekonstrukcja rządu?

Polityk odpowiadając, stwierdził, że osobą, która o tym decyduje jest premier. Nie mnie oceniać. Jeśli będzie potrzeba, to w ciągu kilku dni to nastąpi – mówił Budka. Z sondy przeprowadzonej dla radiozet.pl wynika, że 62 proc. osób uważa, że do rekonstrukcji rządu powinno dojść.

Rząd to "misja czasowa"

Wczoraj rozmawiałem z premierem, byliśmy u niego i mówiłem, że duże poruszenie, również podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wzbudził jego filmik i jeden kadr ["rekonstrukcja kwiecień'26" - red.] – powiedział wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

Dodał, że premier zawsze mówi, że rząd "to misja czasowa". (...) każdy musi być przygotowany, że być może będzie inna rola – dodaje Budka.

Tak wyglądały urodziny premiera

Wiceprzewodniczący KO zdradził również, jak wyglądały urodziny premiera. Powiedział, że przyniósł szefowi rządu "coś od serca plus kilka gadżetów z Gliwic tak, żeby było też trochę uśmiechu". Przede wszystkim spotkanie w gronie przyjaciół, odśpiewaliśmy "sto lat" - powiedział.