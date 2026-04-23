Będzie rekonstrukcja rządu? Borys Budka mówi o "kilku dniach"

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 09:03
Borys Budka, Paweł Bańkowski, Marek Wójcik
Borys Budka, czyli wiceszef KO, był gościem Radia ZET. Prowadzący program zapytał go, czy dojdzie do rekonstrukcji rządu. Polityk odpowiadając wspomniał o "kilku dniach". Co dokładnie miał na myśli?

Borys Budka był gościem w Radiu ZET. W rozmowie poruszony został temat rekonstrukcji rządu. Prowadzący rozmowę Marcin Zaborski zapytał, czy powinno do niej dojść.

Będzie rekonstrukcja rządu?

Polityk odpowiadając, stwierdził, że osobą, która o tym decyduje jest premier. Nie mnie oceniać. Jeśli będzie potrzeba, to w ciągu kilku dni to nastąpi – mówił Budka. Z sondy przeprowadzonej dla radiozet.pl wynika, że 62 proc. osób uważa, że do rekonstrukcji rządu powinno dojść.

Donald Tusk grozi koalicjantom: Albo jesteście z nami, albo się żegnamy

Rząd to "misja czasowa"

Wczoraj rozmawiałem z premierem, byliśmy u niego i mówiłem, że duże poruszenie, również podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wzbudził jego filmik i jeden kadr ["rekonstrukcja kwiecień'26" - red.] – powiedział wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

Dodał, że premier zawsze mówi, że rząd "to misja czasowa". (...) każdy musi być przygotowany, że być może będzie inna rola – dodaje Budka.

Tak wyglądały urodziny premiera

Wiceprzewodniczący KO zdradził również, jak wyglądały urodziny premiera. Powiedział, że przyniósł szefowi rządu "coś od serca plus kilka gadżetów z Gliwic tak, żeby było też trochę uśmiechu". Przede wszystkim spotkanie w gronie przyjaciół, odśpiewaliśmy "sto lat" - powiedział.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Powiązane
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty: Lewica jest lojalnym partnerem i będzie broniła ministrów rządu
Andrzej Domański, Domański
MDM jako alternatywa dla SAFE? Rząd prowadzi rozmowy ws. nowego mechanizmu finansowania obronności
paliwa paliwo
Zapasy paliwa na wyczerpaniu. Rząd bierze pod uwagę wprowadzenie pracy zdalnej
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zobacz
|
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
"Sortownia"
Polski serial podbił streaming i telewizję. Finałowy odcinek
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
"Under Salt Marsh"
To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Mocny serial nie budzi żadnych zastrzeżeń
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
