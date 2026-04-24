Były premier oskarżony o potrącenie rowerzystki i ucieczkę. Sprawa umorzona

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 14:43
Włodzimierz Cimoszewicz
Były premier i były europoseł Włodzimierz Cimoszewicz był oskarżony jest o potrącenie rowerzystki w 2019 roku i ucieczkę z miejsca zdarzenia/PAP
Sąd Okręgowy w Białymstoku uchylił uniewinnienie i warunkowo umorzył w piątek sprawę byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, oskarżonego o potrącenie rowerzystki na przejściu dla pieszych w Hajnówce. Apelację składała prokuratura, która chciała uchylenia uniewinnienia i zwrotu sprawy do pierwszej instancji. Orzeczenie jest prawomocne.

Proces dotyczył wypadku, do którego doszło 4 maja 2019 roku, na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce (Podlaskie). Z aktu oskarżenia wynikało, że potrącona samochodem przez europosła poprzedniej kadencji, a w przeszłości m.in. premiera Włodzimierza Cimoszewicza - zgadza się na podawanie danych i prezentowanie wizerunku - 70-letnia rowerzystka miała złamaną kość podudzia, otarcia twarzy i dłoni.

Były premier nie zachował ostrożności i uciekł z miejsca wypadku

Prokuratura zarzucała Cimoszewiczowi, że nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nieuważnie obserwował drogę i nie zachował szczególnej ostrożności, a zbliżając się do przejścia, zbyt późno zaczął hamować i doprowadził do wypadku. Zarzucała mu też, że uciekł z miejsca zdarzenia.

Tak Łukasz Litewka mówił o wierze w Boga. "Nie będę za to nikogo przepraszał"

Cimoszewicz twierdził, że nie uciekł, wręcz przeciwnie - udzielił pomocy

Polityk nie przyznał się do spowodowania wypadku. Przed sądem pierwszej instancji zapewniał, że jechał z dozwoloną prędkością, a rowerzystka wjechała na przejście; tłumaczył też, że nie uciekł, ale razem ze znajomymi odwiózł poszkodowaną - na jej prośbę - do domu, a stamtąd ostatecznie zdecydowała się ona pojechać do szpitala.

Wypadek w Tatrach Wysokich. Polski turysta nie przeżył

Sprawa umorzona, bo przedawniona

Sąd Rejonowy w Hajnówce, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji uznał, że brak było dowodów potwierdzających winę oskarżonego co do spowodowania wypadku, a wątpliwości nie udało się rozwiać. Ocenił, że zachowanie uznane przez prokuraturę za ucieczkę z miejsca wypadku stanowiło wykroczenie; w tym zakresie postępowanie umorzył z powodu przedawnienia karalności.

Źródło PAP
Źródło PAP
