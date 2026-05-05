Trwają matury, wszystkie oczy zwrócone są więc na szkoły, nauczycieli i MEN. Ministra edukacji Barbara Nowacka udzieliła teraz wywiadów, które nie przeszły bez echa. Powiedziała w TVP Info, że podział edukacji zdrowotnej wynika m.in. z zachowań części rodziców. Ministra edukacji stwierdziła, że "jeden toksyczny rodzic" może psuć relacje wokół takich zajęć. Natychmiast wywołało to lawinę komentarzy w sieci.
W TVP Info Barbara Nowacka zapowiedziała, że nowy przedmiot, edukacja zdrowotna, będzie obowiązkowy od IV klasy szkoły podstawowej oraz przez dwa lata w szkołach ponadpodstawowych. Szefowa MEN wyjaśniała, że rozdzielenie przedmiotu ma ułatwić pracę szkołom i nauczycielom.
Nowacka: niektórzy rodzice są zmorą szkoły
"Niektórzy rodzice są, niestety, zmorą szkoły, robiliby awantury - stwierdziła szefowa MEN. Dodała też, że "jeden toksyczny rodzic" może psuć relacje wokół takich zajęć. Niezrzeszony poseł Marcin Józefaciuk napisał na X odnosząc się do tej wypowiedzi: "Jeden toksyczny minister może popsuć jeszcze więcej - a myślałem, że to niemożliwe".
Józefaciuk: słucham i przecieram oczy
- Wywiad minister edukacji w Polsacie i jedno pytanie: "czy ktoś tu jeszcze panuje nad systemem? Słucham i przecieram oczy". Poseł niezrzeszony i jednocześnie nauczyciel wypunktował wypowiedzi Barbary Nowackiej.
- Matura wycieka. Państwowy egzamin kompromitowany. A MEN? "rozważamy zawiadomienie do prokuratury” "czekamy na policję" - "Serio? Nie »składamy zawiadomienie«, tylko »rozważamy«? - pyta Józefaciuk.
- Pytanie o technologię, AI, zegarki na maturze; "zobaczymy", "CKE zdecyduje", "będziemy nadążać" - "To nie jest strategia. To jest liczenie na cud" - napisał Józefaciuk.
- Korepetycje? 80% uczniów korzysta - Odpowiedź: "dobrzy nauczyciele przygotują". "Czyli co?System działa, tylko nauczyciele źli? Klasyczne: państwo zawodzi - winny nauczyciel" - stwierdził Józefaciuk.
Źródło dziennik.pl
