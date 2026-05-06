Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego

Andrzej Olechowski nie żyje. Polityk zmarł 25 kwietnia br. Jego pogrzeb odbył się w kościele św. Anny w Wilanowie. Oprócz rodziny udział w ceremonii wzięli ludzie ze świata polityki - głównie związanych z Koalicją Obywatelską.

Obecny był premier Donald Tusk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, senator Grzegorz Schetyna oraz były prezydent Bronisław Komorowski. Pojawił się także Alan Starski i Wojciech Mann.

W kościele czarną urnę z prochami zmarłego ustawiono na osłoniętym czarnym materiałem postumencie. Obok znalazło się zdjęcie uśmiechniętego Andrzeja Olechowskiego.

Wokół urny nie brakowało wieńców w biało-czerwonych barwach. Ceremonia miała charakter państwowy. O śmierci Andrzeja Olechowskiego jako pierwszy poinformował Wojciech Mann, który był jego wieloletnim przyjacielem.

Kim był Andrzej Olechowski?

Andrzej Olechowski w 1992 r. był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993–1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. To właśnie on w kwietniu 1994 składał oficjalny wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Olechowski to także jeden z "trzech tenorów" - obok Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska - którzy w 2001 r. zakładali Platformę Obywatelską. W 2000 i 2010 r. kandydował na urząd prezydenta RP.