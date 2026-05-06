Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Tak pożegnano jednego z "trzech tenorów"

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 15:14
Andrzej Olechowski zmarł w wieku 78 lat. W środę, 6 maja w kościele św. Anny w Wilanowie odbyły się uroczystości pogrzebowe. Były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej zmarł 25 kwietnia.

Andrzej Olechowski nie żyje. Polityk zmarł 25 kwietnia br. Jego pogrzeb odbył się w kościele św. Anny w Wilanowie. Oprócz rodziny udział w ceremonii wzięli ludzie ze świata polityki - głównie związanych z Koalicją Obywatelską.

Wojciech Mann żegna Andrzeja Olechowskiego. "Najdłuższa przyjaźń mojego życia"

Obecny był premier Donald Tusk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, senator Grzegorz Schetyna oraz były prezydent Bronisław Komorowski. Pojawił się także Alan Starski i Wojciech Mann.

To on pierwszy poinformował o śmierci Andrzeja Olechowskiego

W kościele czarną urnę z prochami zmarłego ustawiono na osłoniętym czarnym materiałem postumencie. Obok znalazło się zdjęcie uśmiechniętego Andrzeja Olechowskiego.

Wokół urny nie brakowało wieńców w biało-czerwonych barwach. Ceremonia miała charakter państwowy. O śmierci Andrzeja Olechowskiego jako pierwszy poinformował Wojciech Mann, który był jego wieloletnim przyjacielem.

Kim był Andrzej Olechowski?

Andrzej Olechowski w 1992 r. był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993–1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. To właśnie on w kwietniu 1994 składał oficjalny wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Olechowski to także jeden z "trzech tenorów" - obok Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska - którzy w 2001 r. zakładali Platformę Obywatelską. W 2000 i 2010 r. kandydował na urząd prezydenta RP.

