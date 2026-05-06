134 tys. zł kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. To wynik kontroli NFZ po zabiegu syna senatora KO

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 15:27
Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził nieprawidłowości w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim w związku z zabiegiem syna senatora KO Tomasza Lenza. Placówka ma zapłacić 134 tys. zł kary, ale też ma dwa tygodnie odwołanie się od tej decyzji.

Na początku kwietnia br. Wirtualna Polska napisała, że 15 marca w aleksandrowskim szpitalu doszło do nieprawidłowości przy organizacji zabiegu medycznego u osoby z najbliższej rodziny senatora Lenza. Po publikacji w szpitalu powołano komisję wewnętrzną do wyjaśnienia sprawy, a także rozpoczęła się kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kara dla szpitala

Kontrola zakończyła się negatywną oceną placówki. Ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w tych oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przekazała w środę rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ Barbara Nawrocka.

Na szpital nałożono karę 134 tys. zł. Placówka ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji.

Dyrektor szpitala Mariusz Trojanowski powiedział w środę, że ustalenia wewnętrznej komisji szpitalnej są zbieżne z ustaleniami NFZ. Pokazuje to, że wersja pana Lenza nie ma pokrycia w rzeczywistości. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wystąpienia pokontrolnego NFZ podejmiemy decyzję, czy będziemy się odwoływali od kary - wskazał dyrektor.

Dyrektor szpitala podawał wcześniej, że komisja wewnętrzna w trakcie prac „ujawniła dokument, który był przerabiany, dorabiany”, a dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg.

Oświadczenie Lenza

Lenz w wydanym 7 kwietnia oświadczeniu zapewnił, że zabieg u jego syna został wykonany „w warunkach szpitalnych przez lekarzy pełniących w tym dniu dyżur, z zachowaniem właściwych procedur medycznych”.

W kolejnym oświadczeniu, nagranym i umieszczonym w internecie, senator i jego żona powiedzieli, że „dokumentację z zabiegu 13-letniego dziecka posiadają rodzice i z tego, co już wiadomo, kontrolerzy z NFZ, a także Izba Lekarska w Toruniu”. Twierdzili, że dyrektor szpitala rozpowszechnia w mediach informacje, jakoby jej nie posiadał i w związku z tym zapowiedzieli, że skierują do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Takie zawiadomienie złożyli.

Prokurator Regionalny w Gdańsku zdecydował 30 kwietnia o przekazaniu do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy dwóch postępowań dotyczących szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, w tym sprawy zabiegu u nieletniego syna senatora Tomasza Lenza.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prok. Mariusz Marciniak poinformował, że wnioski o przekazanie spraw złożyła Prokuratura Okręgowa we Włocławku. Pierwsze postępowanie dotyczy zabiegu medycznego przeprowadzonego 15 marca 2026 r., w przypadku którego istnieje podejrzenie wykonania go poza kolejnością i z naruszeniem obowiązujących procedur. Pacjentem był nieletni syn senatora Tomasza Lenza.

Drugie postępowanie, powiązane z pierwszym, dotyczy podejrzenia ujawnienia tajemnicy lekarskiej oraz nierzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej.

Oba wnioski Prokuratora Okręgowego we Włocławku zostały poddane wnikliwej analizie - przekazał prok. Marciniak.

Zgodnie z zasadą właściwości miejscowej sprawy powinny być prowadzone przez prokuraturę właściwą dla miejsca zdarzenia, w tym przypadku jednostki z okręgu włocławskiego. Ze względu na zawiłość postępowań prowadziła je Prokuratura Okręgowa we Włocławku.

Jak wskazano, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak przekazanie sprawy do innej jednostki. Prokurator Regionalny w Gdańsku zważył, że Mariusz Trojanowski, dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, jest aktywnym działaczem lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej w powiecie aleksandrowskim, a senator Tomasz Lenz w wyborach parlamentarnych w 2023 r. startował z listy Koalicji Obywatelskiej i został wybrany senatorem z okręgu nr 11, obejmującego miasto Toruń oraz powiaty: toruński i chełmiński - podał prokurator.

Wskazał, że to m.in. te względy zdecydowały o przekazaniu obu postępowań poza okręg włocławski, z wykluczeniem okręgu toruńskiego, do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Na postanowienie o przekazaniu sprawy do innej jednostki organizacyjnej prokuratury nie przysługuje zażalenie.

