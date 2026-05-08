Dziennik Gazeta Prawana logo

Referendum ws. wyjścia Polski z Unii? Wynik nowego sondażu może zaskoczyć wielu polityków

oprac. Aneta Malinowska
dzisiaj, 05:52
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Referendum ws. wyjścia Polski z UE? Wynik nowego sondażu może zaskoczyć wielu polityków
Referendum ws. wyjścia Polski z UE? Wynik nowego sondażu może zaskoczyć wielu polityków/Shutterstock
Tylko 15 proc. Polek i Polaków zagłosowałoby za polexitem, gdyby dziś rozpisano referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej – wynika z sondażu Opinia24 dla "Gazety Wyborczej".

Z sondażu pracowni Opinia24, którego wyniki publikuje piątkowa "Gazeta Wyborcza", wynika, że gdyby w niedzielę odbyło się referendum, za pozostaniem w UE głosowałoby 53 proc. badanych. Wyjść z Unii chciałoby tylko 15 proc.

"Tylko 15 proc. – bo w sondażach innych pracowni liczba przeciwników naszego członkostwa w UE przekraczała 20 proc. W grudniu ubiegłego roku badania w kilku krajach przeprowadził francuski magazyn »Le Grand Continent«. W Polsce za wyjściem z Unii opowiedziało się 25 proc. ankietowanych. Gorzej było tylko we Francji, gdzie poparcie dla opuszczenia Wspólnoty wynosiło 27 proc. Unijna średnia była o 8 pkt proc. niższa" - podkreśla gazeta.

92 proc. nie robi 10/10. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce. Dasz radę?
92 proc. nie robi 10/10. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce. Dasz radę?

Referendum ws. wyjścia Polski z UE? Wynik nowego sondażu może zaskoczyć wielu polityków

Według sondażu, w referendum udział wzięłoby 77 proc. badanych. "GW" przypomina, że w referendum akcesyjnym frekwencja wynosiła 58,9 proc. Za przystąpieniem do UE było 77,5 proc. głosujących, przeciw – 22,5 proc.

Na pytanie, co jest największą korzyścią członkostwa Polski w UE, 23 proc. badanych przez Opinia24 odpowiedziało, że bezpieczeństwo militarne. Finansowe wsparcie rozwoju naszego kraju wybrało 18 proc., swobodę podróżowania po Europie najbardziej ceni sobie 16 proc., rosnący dobrobyt w całej UE – 15 proc., a możliwości rozwoju dla polskich firm – 13 proc.

Gazeta zaznacza, że z sondażu wynika jednak, iż Polacy chcą, by bezpieczeństwo państwa opierać na dwóch filarach – europejskim i transatlantyckim. Aż 41 proc. badanych uważa, że zabezpiecza nas członkostwo zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO. W gwarancje bezpieczeństwa wyłącznie Sojuszu Północnoatlantyckiego wierzy 25 proc. badanych, a jedynie ze strony UE – tylko 8 proc.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Unia EuropejskaPolska w UniiUnia Europejska (Wspólnota Europejska)
Powiązane
Aktualny horoskop dzienny na czwartek 7 maja 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop dzienny na czwartek 7 maja 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop miesięczny na maj 2026 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop miesięczny na maj 2026 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Wielka wygrana w Lotto. Padła "szóstka" warta ponad 32 mln złotych
Wielka wygrana w Lotto. Padła "szóstka" warta ponad 32 mln złotych
oprac. Aneta Malinowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraReferendum ws. wyjścia Polski z Unii? Wynik nowego sondażu może zaskoczyć wielu polityków »
Zobacz
|
Policja kontroluje kierowcę
Od 2 maja zmiany dla kierowców. Nie trzeba będzie wyprzedzać
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Procesja z relikwiami swietego Stanislawa , Krakow
Za dwa dni wielkie katolickie święto. Komunikat Kościoła do wiernych
"Paradise"
"Najlepszy serial roku". Megahit streamingu od dziś w telewizji
Policja kontroluje kierowców
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj