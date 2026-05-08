Tragedia w Raszynie. Ciało kobiety w mieszkaniu, na miejscu było dwoje dzieci

Tragedia w Raszynie

Przy ulicy Mokrej w Raszynie w czwartek późnym popołudniem, straż pożarna i policja przekazała, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym.

Komunikat policji

Około godziny 16:30 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia w jednym z domów jednorodzinnych na terenie Raszyna. Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol. Funkcjonariusze zastali na posesji dwoje dzieci. W domu znaleziono ciało kobiety. Dzieci zostały objęte natychmiastową opieką - napisała podkomisarz Monika Orlik.

Według danych policji z posesji oddalił się 67-letni partner kobiety. Około godziny 20 ciało 67-latka zostało ujawnione na cmentarzu w Prażmowie - dodała podkomisarz w komunikacie.

Jak przekazało nieoficjalnie tvnwarszawa.pl, kobieta miała ranę postrzałową głowy, a służby wezwały jej małoletnie dzieci.