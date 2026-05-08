Dziennik Gazeta Prawana logo

Była dziennikarka TVP skazana za pomówienia. Wydała oświadczenie

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 19:45
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Pajączkowska
Była dziennikarka TVP skazana za pomówienia. Wydała oświadczenie/AKPA
Karolina Pajączkowska to była dziennikarka TVP. W połowie kwietnia została skazana za pomówienie. Oskarżała Michała Adamczyka o mobbing. Teraz wydała oświadczenie w tej sprawie. Co napisała? O co dokładnie chodziło w sprawie?

Karolina Pajączkowska pracowała w TVP od jesieni 2019 roku do 2023 roku. Była związana ze stacją TVP Info. Rozstanie dziennikarki ze stacją nie odbyło się w pokojowej atmosferze.

Była dziennikarka TVP skazana za pomówienie

Karolina Pajączkowska oskarżyła Michała Adamczaka o naruszenia nietykalności osobistej, stosowanie gróźb oraz inne nadużycia. Na kanale, który również już były dziennikarz TVP, tworzy wraz z Michałem Karnowskim i Marcinem Tulickim, ogłoszono, że dziennikarka miała zostać skazana za pomówienie. Pokazano skan wyroku.

Dramatyczne wyznanie Karoliny Pajączkowskiej. Ojciec na jej oczach zabił psa
Dramatyczne wyznanie Karoliny Pajączkowskiej. Ojciec na jej oczach zabił psa

Kto wytoczył proces Karolinie Pajączkowskiej?

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w połowie kwietnia 2026 r. skazał byłą dziennikarka TVP a obecnie uczestniczkę show "Królowa przetrwania" w procesie karnym wytoczonym przez Adamczyka z art. 212 Kodeksu karnego. Uznano ją za winną pomówień w okresie od września 2023 r. do lutego 2024 roku. Pajączkowska twierdziła, że Adamczyk stosował wobec niej mobbing, poniżał ją i szantażował oraz zmusił ją swoim zachowaniem do odejścia z pracy z TVP S.A. Sąd orzekł, że tymi działaniami "poniżyła Michała Adamczyka w opinii publicznej oraz naraziła go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu".

Taki wyrok usłyszała Karolina Pajączkowska

Marcin Tulicki oświadczył, że był świadkiem jednego ze spotkań Adamczyka i Pajączkowskiej i do żadnych gróźb czy niewłaściwych komentarzy nie doszło. Według decyzji podjętej przez sąd dziennikarka ma zapłacić 5 tys. zł grzywny. Została również zobowiązana do pokrycia kosztów procesowych poniesionych przez Michała Adamczyka. To kwota 4 tys. złotych.

Karolina Pajączkowska wydała oświadczenie

Karolina Pajączkowska wydała oświadczenie w tej sprawie. Opublikowała je na platformie X. "W odpowiedzi na zapytania. Wyrok nie jest prawomocny, a ja przez moją pracę za granicą nie odebrałam powiadomienia. Razem z moim pełnomocnikiem odwołujemy się od niego. Sąd nie miał żadnych podstaw, żeby uznać mnie za winną, a ta decyzja to zwykły SLAPP" - napisała.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: sądKarolina PajączkowskamobbingMichał Adamczyk
Powiązane
Karolina Pajączkowska
Karolina Pajączkowska wróci do TVP? Zamieściła tajemniczy wpis
Pajączkowska
Karolina Pajączkowska ma nowego partnera. Niedawno rozstała się z narzeczonym
Wolny, Pajączkowska
Tomasz Wolny atakuje Karolinę Pajączkowską. "Wystarczy minimum rozumu"
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraByła dziennikarka TVP skazana za pomówienia. Wydała oświadczenie »
Zobacz
|
Toyota C-HR
20 tys. aut zalega w salonach. Nowe Toyoty z rabatem ponad 41 tys. zł
Trudny quiz wiedzy o życiu w czasach PRL. 10/10 możliwe tylko dla urodzonych przed 1989 rokiem
Słowa z czasów PRL. Pamiętasz? Więcej niż 6/10 zdobędą tylko urodzeni za "komuny". Quiz
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
Policja kontroluje kierowcę
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 8 na 10 to wynik pozytywny
10 maja 2026 - niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu
Niedziela handlowa 10.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 10 maja czy tylko Żabka?
Węgłowski
Zmarła córka Mariusza Węgłowskiego. Miała 24 lata
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj