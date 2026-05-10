Już po finale, znamy zwycięską parę "Tańca z gwiazdami". Oni dostali Kryształową Kulę

W 18. edycji "Tańca z gwiazdami" o Kryształową Kulę oraz 200 tys. zł dla gwiazdy i 100 tys. zł dla tancerza walczą: Magdalena Boczarska i Jacek jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Sebastian Fabijański iJulia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.

Dwie części finału "Tańca z gwiazdami"

Finał "Tańca z gwiazdami" składa się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy tańczą walca - angielskiego lub wiedeńskiego. Podczas półtoraminutowej choreografii przez co najmniej 50 sek. bez przerwy finaliści muszą zatańczyć klasycznego, turniejowego walca. Bez podnoszeń, akrobacji, całusów do kamery i innych przerywników. Druga część finału to uwielbiany przez widzów freestyle. O ostatecznych wynikach finału decydują zsumowane głosy jurorów i widzów. Twórcy przygotowali też dwa znakomite występy na żywo. Wystąpiły Kayah i Julia Wieniawa. Jurorzy to oczywiście: Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke w walcu angielskim

Podczas swojego pierwszego finałowego występu Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zachwycili publiczność klimatycznym walcem angielskim zatańczonym do legendarnego utworu Johna Lennona "Imagine". Oczarowali widzów i jurorów. Dostali 40 punktów. "Dawno się tak nie rozdygotałam na takim prostym, turniejowym tańcu" - powiedziała Iwona Pavlović. "Zdobyliście Everest" - dodała jurorka.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w walcu wiedeńskim

Sebastian Fabijański i Julia Suryś zaprezentowali walca wiedeńskiego do utworu "Crazy" Aerosmith. "Jestem pod wielkim wrażeniem swobody twojego ruchu na parkiecie. Nie wiem jak to zrobiłeś. Majstersztyk" - ocenił Rafał Maserak. I znowu 40 punktów od jurorów.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w walcu wiedeńskim

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zachwycili widzów pełnym pasji i elegancji walcem wiedeńskim. Ich wyjątkowy występ oczarował zarówno publiczność, jak i jurorów, a tuż po zakończeniu tańca studio wypełniły gromkie brawa oraz owacje na stojąco. "Czy wiecie państwo jakie jest marzenie skromnej jurorki, czyli mnie? Znaleźć się w ramie Gamou" - stwierdziła Ewa Kasprzyk i zatańczyła z Fallem. Śladem Ewy Kasprzyk poszła także Iwona Pavlović. Para Gamou Fall i Hanna Żudziewicz dostała oczywiście 40 punktów.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz w walcu angielskim

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oczarowali publiczność walcem angielskim do utworu w "Against All Odds". Były owacje i oklaski. "Dzisiaj pokazaliście, że walc angielski to nie są tylko fikołki, ale cała plejada pięknych figur tanecznych. Nie tylko esy-floresy, ale jakość tańca" - skomentowała Iwona Pavlović. Dostali 40 punktów. "Czy ja mogę mieć marzenie? Bo ja bym chciała zatańczyć z Rafałem Maserakiem" - zapytała Paulina Gałązka. Tancerz nie dał się długo prosić i zatańczyli.

Freestyle Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke

Jako pierwsza para w freestyle'u zaprezentowali się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. W pewnej chwili dołączył do nich partner Magdy - Mateusz Banasiuk. Po występie były owacje, zachwyty i 40 punktów od jurorów. "Jeszcze targają mną emocje. Mieliśmy igrzyska taneczne, a teraz mamy teatr tańca w Telewizji Polsat. Warto było czekać te 10 tygodni, żebyś pokazała to, co pokazałaś teraz na parkiecie" - powiedział Rafał Maserak.

Freestyle Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś

Swój freestyle Sebastian Fabijański i Julia Suryś zatańczyli do piosenek Sebastiana. "Każdy z nas upada. Ten mój upadek, chciałbym, żeby był nadzieją dla innych" - powiedział Fabijański tuż przed tańcem. "Pięknie połączyłeś swoje aktorstwo z tańcem" - oceniła Iwona Pavlović. Para dostała oczywiście 40 punktów.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz i ich freestyle

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz swój freestyle zatańczyli do piosenki "Ja ciebie też, bardzo". Powtarzają się owacje i zachwyty. "Nawet, kiedy robiłeś jakieś błędy, pięknie wyglądałeś, pięknie przekazywałeś nam to, co chciałeś przekazać" - powiedziała Iwona Pavlović. Para dostała 40 punktów.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz i ich freestyle

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczyli do utworu "The Danish Girl" z repertuaru Alexandre Desplat. Aktorka w filmiku przed tańcem podsumowała swój udział w programie i wspomniała ulubione występy. Przypomniała też, że jest w spektrum autyzmu, o czym powiedziała już w półfinale. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zostali nagrodzeni owacjami na stojąco od publiczności i jurorów. "Zabraliście nas na cztery strony świata. Pokazałaś nam piękną przemianę" - zwrócił się do Pauliny Tomasz Wygoda. Jurorzy przyznali im 40 punktów.

Oni wygrali 18. edycję "Tańca z gwiazdami"

Krzysztof Ibisz przypomniał, że wszystkie pary w finale otrzymały maksymalne noty od jurorów, czyli po 80 punktów. O tym, kto dostanie Kryształową Kulę i nagrody pieniężne - 200 tys. dla gwiazdy i 100 tys. dla profesjonalnego tancerza zadecydowali widzowie w głosowaniu. Zwycięzcami 18. edycji "Tańca z gwiazdami" zostali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz!

"Chciałbym podziękować wszystkim, którzy tworzą ten program. To była edycja, w której było niesamowicie wielu wspaniałych ludzi" - powiedział wzruszony bardzo Gamou Fall.