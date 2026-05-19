Dziennik Gazeta Prawana logo

Nadchodzi Impact Leading Minds. Nowy format zadebiutuje we wrześniu w Warszawie

dzisiaj, 11:27
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
impact, nauka, biznes
Nadchodzi Impact Leading Minds. Nowy format zadebiutuje we wrześniu w Warszawie/fot. materiały prasowe
Twórcy Impactu rozwijają nową formułę spotkań dla liderów biznesu, administracji, nauki i kultury. Pierwsza edycja odbędzie się 2 września 2026 r. w Teatrze Nowym w Warszawie pod hasłem „The Power of Insight”. Program połączy networking, wystąpienia i kameralną część wieczorną, a gościem specjalnym będzie m.in. Lindsey Vonn, jedna z najwybitniejszych narciarek alpejskich w historii.

Kilka dni po zakończeniu 11. edycji Impactu w Poznaniu jego twórcy ogłaszają nowy format wydarzenia jesienią w Warszawie – Impact Leading Minds. To formuła z zupełnie inną dynamiką, uzupełniająca dobrze znane wydarzenie w Poznaniu. W skrócie: jeszcze mniej dystansu, jeszcze więcej bezpośrednich rozmów i jeden dzień w gronie osób, które podejmują najważniejsze decyzje w Polsce i regionie CEE.

– W normalnym trybie spotkanie tak wielu prezesów, ekspertów i liderów opinii oznaczałoby tygodnie prób dopasowania kalendarzy. Impact Leading Minds skróci ten dystans do jednego dnia i jednego miejsca. W dużych wydarzeniach siłą jest skala. Tutaj siłą będzie jakość kontaktu: rozmowa bez pośpiechu i bez dystansu sceny – mówi Krystian Wolak, pomysłodawca i twórca Impactu.

Impact Leading Minds odbędzie się pod hasłem „The Power of Insight”.

Wspólna przestrzeń dla biznesu, nauki i sztuki

Impact Leading Minds jest kolejnym krokiem w rozwoju Impactu. Format powstał na bazie doświadczeń zebranych przez blisko dekadę, ale też w oparciu o rozmowy z partnerami, którzy szukają przestrzeni do bardziej bezpośredniej wymiany wiedzy. Nowa formuła spotkań od twórców Impactu to propozycja dla osób, których działania mają realny wpływ na otoczenie – od liderów opinii po kluczowych decydentów.

Architektura programu zakłada unikalne zderzenie perspektyw poprzez łączenie światów, które w codziennej pogoni rzadko mają okazję do tak bezpośredniego dialogu: dynamicznego biznesu, odpowiedzialnej polityki, rzetelnej nauki oraz inspirującej sztuki. Gośćmi specjalnymi oraz współautorami dyskusji będą kluczowe postaci z Polski i ze świata, co sprawi, że wymiana myśli będzie wolna od powierzchowności i skupi się na strategicznych wnioskach.

Starannie przygotowany program

Inauguracyjna edycja Impact Leading Minds zostanie podzielona na dwie części.

Część dzienna będzie główną, merytoryczną częścią wydarzenia. Obejmie wystąpienia, moderowane dyskusje i rozbudowany networking. Kluczowa będzie jednak nie tylko scena, ale również to, co wydarzy się między wystąpieniami: rozmowy, wymiana doświadczeń i możliwość spotkania osób, które niełatwo spotkać w innych okolicznościach.

Część wieczorna będzie miała bardziej kameralny charakter. Zostanie przygotowana z myślą o przedstawicielach najwyższego szczebla zarządzania oraz zaproszonych gościach. Jej formuła będzie nawiązywać do spotkań wieczornych znanych z poznańskiej edycji Impactu – mniej formalnych, skoncentrowanych na rozmowie i kontynuacji najważniejszych wątków dnia.

Wśród specjalnych gości pierwszej edycji Impact Leading Minds będzie m.in. Lindsey Vonn – jedna z najwybitniejszych narciarek alpejskich w historii, mistrzyni olimpijska, zdobywczyni czterech Kryształowych Kul i 84 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata. Jej obecność nie jest wyłącznie sportową inspiracją. Historia Lindsey Vonn to opowieść o presji, ryzyku, odporności i powrotach – doświadczeniach dobrze znanych ludziom, którzy prowadzą organizacje w świecie niepewności. W formule Impact Leading Minds jej doświadczenie stanie się punktem wyjścia do rozmowy o przywództwie, sprawczości i zarządzaniu w warunkach wysokiej presji.

Świat nie czeka do maja

Dlatego Impact wychodzi poza rytm jednego dużego wydarzenia i buduje format, który pozwala wracać do najważniejszych tematów. Częstsze spotkania pozwolą lepiej reagować na dynamicznie zmieniający się krajobraz geopolityczny i gospodarczy, tworząc unikalne zaplecze intelektualne dla decyzji o kluczowym znaczeniu dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Impact w Poznaniu pozostanie miejscem szerokiej debaty i dużej skali. Impact Leading Minds ma być przestrzenią większej interakcji, bezpośredniego kontaktu i rozmów, które trudno odbyć w biegu dużego wydarzenia – i których nie warto odkładać do kolejnego maja.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Artykuł sponsorowany
Tematy: programbiznesImpact
Zobacz
|
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polska fabryka numerem 1 na świecie. Produkują 350 aut dziennie
kobieta
Trudny quiz. Każdemu z wynikiem 10/10 należy się tytuł mistrza
Eurowizja
Management Viki Gabor wydał oświadczenie. Chodzi o 12 punktów dla Izraela
Policja kontroluje kierowcę
Oto nowy egzamin na prawo jazdy 2026. Zdasz? 8 na 10 to wynik pozytywny
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj