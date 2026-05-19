Nadchodzi Impact Leading Minds. Nowy format zadebiutuje we wrześniu w Warszawie

Kilka dni po zakończeniu 11. edycji Impactu w Poznaniu jego twórcy ogłaszają nowy format wydarzenia jesienią w Warszawie – Impact Leading Minds. To formuła z zupełnie inną dynamiką, uzupełniająca dobrze znane wydarzenie w Poznaniu. W skrócie: jeszcze mniej dystansu, jeszcze więcej bezpośrednich rozmów i jeden dzień w gronie osób, które podejmują najważniejsze decyzje w Polsce i regionie CEE.

– W normalnym trybie spotkanie tak wielu prezesów, ekspertów i liderów opinii oznaczałoby tygodnie prób dopasowania kalendarzy. Impact Leading Minds skróci ten dystans do jednego dnia i jednego miejsca. W dużych wydarzeniach siłą jest skala. Tutaj siłą będzie jakość kontaktu: rozmowa bez pośpiechu i bez dystansu sceny – mówi Krystian Wolak, pomysłodawca i twórca Impactu.

Impact Leading Minds odbędzie się pod hasłem „The Power of Insight”.

Wspólna przestrzeń dla biznesu, nauki i sztuki

Impact Leading Minds jest kolejnym krokiem w rozwoju Impactu. Format powstał na bazie doświadczeń zebranych przez blisko dekadę, ale też w oparciu o rozmowy z partnerami, którzy szukają przestrzeni do bardziej bezpośredniej wymiany wiedzy. Nowa formuła spotkań od twórców Impactu to propozycja dla osób, których działania mają realny wpływ na otoczenie – od liderów opinii po kluczowych decydentów.

Architektura programu zakłada unikalne zderzenie perspektyw poprzez łączenie światów, które w codziennej pogoni rzadko mają okazję do tak bezpośredniego dialogu: dynamicznego biznesu, odpowiedzialnej polityki, rzetelnej nauki oraz inspirującej sztuki. Gośćmi specjalnymi oraz współautorami dyskusji będą kluczowe postaci z Polski i ze świata, co sprawi, że wymiana myśli będzie wolna od powierzchowności i skupi się na strategicznych wnioskach.

Starannie przygotowany program

Inauguracyjna edycja Impact Leading Minds zostanie podzielona na dwie części.

Część dzienna będzie główną, merytoryczną częścią wydarzenia. Obejmie wystąpienia, moderowane dyskusje i rozbudowany networking. Kluczowa będzie jednak nie tylko scena, ale również to, co wydarzy się między wystąpieniami: rozmowy, wymiana doświadczeń i możliwość spotkania osób, które niełatwo spotkać w innych okolicznościach.

Część wieczorna będzie miała bardziej kameralny charakter. Zostanie przygotowana z myślą o przedstawicielach najwyższego szczebla zarządzania oraz zaproszonych gościach. Jej formuła będzie nawiązywać do spotkań wieczornych znanych z poznańskiej edycji Impactu – mniej formalnych, skoncentrowanych na rozmowie i kontynuacji najważniejszych wątków dnia.

Wśród specjalnych gości pierwszej edycji Impact Leading Minds będzie m.in. Lindsey Vonn – jedna z najwybitniejszych narciarek alpejskich w historii, mistrzyni olimpijska, zdobywczyni czterech Kryształowych Kul i 84 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata. Jej obecność nie jest wyłącznie sportową inspiracją. Historia Lindsey Vonn to opowieść o presji, ryzyku, odporności i powrotach – doświadczeniach dobrze znanych ludziom, którzy prowadzą organizacje w świecie niepewności. W formule Impact Leading Minds jej doświadczenie stanie się punktem wyjścia do rozmowy o przywództwie, sprawczości i zarządzaniu w warunkach wysokiej presji.

Świat nie czeka do maja

Dlatego Impact wychodzi poza rytm jednego dużego wydarzenia i buduje format, który pozwala wracać do najważniejszych tematów. Częstsze spotkania pozwolą lepiej reagować na dynamicznie zmieniający się krajobraz geopolityczny i gospodarczy, tworząc unikalne zaplecze intelektualne dla decyzji o kluczowym znaczeniu dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Impact w Poznaniu pozostanie miejscem szerokiej debaty i dużej skali. Impact Leading Minds ma być przestrzenią większej interakcji, bezpośredniego kontaktu i rozmów, które trudno odbyć w biegu dużego wydarzenia – i których nie warto odkładać do kolejnego maja.