Dziennik Gazeta Prawana logo

Zakupy 2026: spontanicznie czy z rozwagą. To nie zamożność decyduje o swobodzie w wydawaniu pieniędzy w sklepach i restauracjach

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
dzisiaj, 14:23
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Zakupy z rozwagą czy spontanicznie
Mężczyźni robią zakupy automatycznie, kobiety zmieniają plany i działają w sklepach częśćiej spontanicznie/Shutterstock
O sposobie wydatkowania pieniędzy w sklepach i restauracjach przez różne osoby wcale nie decyduje głównie poziom zasobności portfela. Ważniejszymi determinantami są płeć oraz wiek. Okazuje się bowiem, że sposób podejmowania decyzji w czasie zakupów w sklepie czy zamawiania różnych usług nie różni się zasadniczo od trybu w jakim zazwyczaj podejmujemy wszelkie inne decyzje.

46,6% kobiet dość często finalnie wkłada do koszyka zakupowego produkt innej marki, niż zakładało przed wizytą w sklepie. 42,5% bardzo rzadko to robi, a 4,8% – niemal zawsze.
Natomiast 46,2% mężczyzn sporadycznie tak działa, a 39,3% – dość często. I to są główne deklaracje, patrząc na płeć.

Aż pięć grup wiekowych przeważnie bardzo rzadko kupuje produkt innej marki, niż planowało. W dwóch przedziałach dominuje dość częsta taka praktyka. Oznacza to, że kobiety są podatniejsze na zmianę decyzji. Mężczyźni działają automatycznie i szybko. Często zapominają, co dokładnie kupili.
Ponadto wraz z wiekiem decyzje się stabilizują. To m.in. efekt przyzwyczajenia i ograniczenia ryzyka. Młodzi ludzie poszukują optymalnych rozwiązań, reagują na promocje i testują marki. Łatwiej też na nich wpływać.

Zakupy: rozważnie czy pod wpływem impulsu

Według badania UCE RESEARCH i Hybrid Europe, Polakom dość często zdarza się finalnie włożyć do koszyka zakupowego produkt innej marki, niż planowało w drodze do sklepu.
Biorąc pod uwagę podział wskazań na płeć, widać, że prawie połowa kobiet robi to dość często – 46,6%, a blisko 50% mężczyzn – bardzo rzadko – 46,2%.

– Różnica między zachowaniami kobiet i mężczyzn głównie wynika z roli, jaką pełnią w procesie zakupowym. One częściej są w fazie wyboru. Na bieżąco porównują, optymalizują i reagują na sytuację. Oni przeważnie są w trybie realizacji. Idą po konkretny produkt i go po prostu kupują – mówi Michał Rosiak, współautor badania z Hybrid Europe.
– Badanie nie obrazuje kwestii lojalności, a pokazuje sposób podejmowania decyzji. Dla rynku to oznacza, że konsumentki są podatniejsze na zmianę decyzji, a konsumenci – bardziej przewidywalni – dodaje ekspert.

Zakupy i wydawanie pieniędzy: okazje prowadzą do zmiany planów, ale głównie u kobiet

W jaki sposób robimy zakupy? W przypadku kobiet na kolejnych miejscach w rankingu widzimy takie odpowiedzi (dot. kupowania produktu innej marki niż wcześniej planowana), jak „bardzo rzadko” – 42,5%, „tak, niemal zawsze” – 4,8%, „nigdy” – 3,6%, a także „nie pamiętam” – 2,5%. – Konsumentki łączą stabilność i otwartość. Z jednej strony realizują wcześniejsze wybory, a z drugiej – są gotowe je zmienić, jeśli pojawi się lepsza opcja.
Typowa konsumentka zarządza wyborem, nie przywiązuje się bez powodu, reaguje na wartość w danym momencie. Dla producentów postawa kobiet konsumentek oznacza większą konkurencję, dla handlu zaś – większą przestrzeń wpływu – komentuje ekspert.

Jeśli chodzi o mężczyzn, na kolejnych miejscach w zestawieniu są takie deklaracje, jak tak „dość często” – 39,3%, „nie pamiętam” – 5,3%, „tak, niemal zawsze” – 5,1%, a także „nigdy” – 4,1%.
– Mężczyzna działa schematycznie i szybko. Zwykle realizuje wcześniejszy wybór. Jednocześnie często nie pamięta, co dokładnie kupił. To pokazuje, że jego decyzja jest automatyczna, a zaangażowanie w wybór – niższe. Dla producentów otwiera to szansę na budowanie nawyku zakupowego, dla handlu – mniejszą przestrzeń wpływu na zmianę wyboru w ostatnim momencie – dodaje Michał Rosiak.

Młodzi konsumenci - bardziej zmienni w wyborach, testujący w sklepach okazje i nowe rozwiązania

Jak wydajemy pieniądze w sklepach i w punktach usługowych? Z badania wiemy też, jakie postawy przyjmują respondenci z siedmiu grup wiekowych. W pięciu z nich najczęściej wskazywana jest odpowiedź „bardzo rzadko” – 18-24 lata (45,7%), 45-54 lata (48,9%), 55-64 lata (49,2%), 65-74 lata (56,6%), a także 75-80 lat (52,9%).
– Wraz z wiekiem decyzje się stabilizują. To efekt przyzwyczajenia, ograniczenia ryzyka i uproszczenia wyborów. Im starszy jest konsument, tym mniej eksperymentuje. Wyniki powyżej 50% w najstarszych grupach są naturalne. Decyzja zakupowa zapada wcześniej i jest rzadziej zmieniana – wyjaśnia współautor badania.

W przypadku dwóch grup wiekowych najczęściej wskazywana jest odpowiedź „tak, dość często” – 25-34 lata (wśród nich – 55,2%) oraz 35-44 lata (45%).
– Młodzi konsumenci to grupa w fazie aktywnego wyboru. Szukają optymalnych rozwiązań, porównują, reagują na promocje i testują marki. Do tego widać, że to właśnie wśród młodych ludzi powstaje największa część rynku i największa przestrzeń wpływu – podsumowuje ekspert z Hybrid Europe.

Niedziela handlowa 31.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 31 maja czy tylko Żabka?
Niedziela handlowa 31.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 31 maja czy tylko Żabka?

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zakupyskleppieniądzesposób
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZakupy 2026: spontanicznie czy z rozwagą. To nie zamożność decyduje o swobodzie w wydawaniu pieniędzy w sklepach i restauracjach »
Zobacz
|
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się owocami
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
Nowa Toyota Hilux
Nowa Toyota już w produkcji. Ma silnik 2.8/204 KM. Gwarancja na 1 mln km
Gen. Roman Polko
Gen. Polko nie zgadza się z geopolitykami. "Putin nie opanowałby Warszawy w trzy dni"
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Tankowanie paliwa ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj