Dziennik Gazeta Prawana logo

Chirurg z Braniewa zarobił niemal 2 mln zł w rok. Prokuratura bada sprawę

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 17:16
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
1,8 mln zł w rok i doba "z gumy". Szokujące zarobki chirurga w Braniewie/Shutterstock
Starostwo powiatowe w Braniewie, jako organ prowadzący miejscowy szpital, zawiadomiło prokuraturę, że chirurg zarobił w ciągu roku 1,8 mln zł i wykazywał, że miesięcznie przepracował 1,2 tys. godzin. Do nieprawidłowości miało dojść w 2024 roku.

Kolejny lekarz milioner. Zarobił 1,8 mln zł

Nie cieszymy się z tej sytuacji, ale mamy satysfakcję, że sami odkryliśmy te nieprawidłowości i sami zawiadomiliśmy prokuraturę niezależnie od ostatnich krajowych wydarzeń - powiedział wicestarosta braniewski Stanisław Popiel.

Starostwo w Braniewie przed kilkoma miesiącami złożyło do prokuratury kilka zawiadomień dotyczących nieprawidłowości związanych z zarządzaniem miejscowym szpitalem. Dotyczą one choćby tego, że poprzednia zarządzająca szpitalem sama sobie przyznawała podwyżki, nie bacząc na ustawę kominową, dotyczą naszym zdaniem nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, niegospodarności i właśnie zarobków jednego z lekarzy - powiedział starosta braniewski Leszek Dziąg.

Lekarska spółka doprowadziła szpital do ruiny. Rachunki na 26 tys. zł za godzinę
Lekarska spółka doprowadziła szpital do ruiny. Rachunki na 26 tys. zł za godzinę

Według dokumentów, do których dotarł obecny zarząd powiatu, wynika, że lekarz specjalista w zakresie chirurgii w 2024 roku zarobił w tym szpitalu w sumie 1,8 mln zł. Stało się to możliwe, bo lekarz pracował na kilku umowach jednocześnie. Wykazywał, że w tym samym czasie był na oddziale, w SOR i w poradni. Stąd wykazywał, że przepracował nawet 1,2 tys. godzin, za które mu zapłacono, a których de facto nie przepracował - powiedział Dziąg.

Lekarz pracował więcej niż 24 godziny na dobę

Wicestarosta Popiel dodał, że gdyby przeliczyć wykazywane przez lekarza przepracowane godziny, okazałoby się, że pracował więcej niż 24 godziny na dobę (miesiąc 31-dniowy ma 744 godziny). Przykro to mówić, ale doba pana doktora była z bardzo mocnej gumy chyba wykonana skora tak ja naciągał - powiedział Popiel.

Lekarz, wobec którego starostwo złożyło zawiadomienie pełnił też kierowniczą funkcję w szpitalu - odpowiadał w nim za pion ds. lecznictwa.

Starostwo w Braniewie ustaliło, że ten sam lekarz miał też umowy z zewnętrznymi podmiotami, nie tylko szpitalem.

Dziąg i Popiel wyjaśnili, że w 2024 roku po objęciu urzędów starostwo zmieniło zarząd szpitala, by mieć nad nim faktyczną zwierzchność. Wskazali, że poprzedni zarząd szpitala nie przekazał obowiązków w należyty sposób i przez wiele miesięcy trwała weryfikacja dokumentów dotyczących działalności szpitala. O ustaleniach, które wzbudziły wątpliwości samorządowców była informowana prokuratura.

Sprawę zarobków chirurga prowadzi prokuratura w Elblągu. Dziąg powiedział, że w ostatnim czasie przesłano śledczym kolejne dokumenty dotyczące tej sprawy, o które zawnioskowano.

Lekarz chirurg rozwiązał umowę. Zmienił środowisko, nie ma go w Braniewie - dodał Popiel.

Starosta Dziąg powiedział, że szpital w Braniewie nie jest zadłużony. Jesteśmy 2,5 mln zł na plusie i planujemy kolejne inwestycje, by placówka jeszcze lepiej mogła diagnozować i leczyć pacjentów - podkreślił.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: szpitallekarzBraniewo
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora[QUIZ] Banalny test z historii dat Polski i świata. Mniej niż 10/10 to wstyd »
Zobacz
|
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Nie będzie robaków w śliwkach, jeśli owiniesz pień śliwy opaską z tektury. Kiedy zakładać opaski na drzewa?
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Kwitną cały sierpień i wrzesień. Urosną nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady
Urośnie nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady. Przepiękne czerwone i różowe pióropusze wypełnią ogród do późnej jesieni
"Domek na prerii"
Kultowy serial wrócił po 50 latach w nowej wersji. Oryginał był hitem czasów PRL
kiszonka
Nie ogórki, nie kapusta. To kiszone warzywo to hit lata. Idealne na odchudzanie i zdrowe jelita
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj