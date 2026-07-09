Kolejny lekarz milioner. Zarobił 1,8 mln zł

Nie cieszymy się z tej sytuacji, ale mamy satysfakcję, że sami odkryliśmy te nieprawidłowości i sami zawiadomiliśmy prokuraturę niezależnie od ostatnich krajowych wydarzeń - powiedział wicestarosta braniewski Stanisław Popiel.

Starostwo w Braniewie przed kilkoma miesiącami złożyło do prokuratury kilka zawiadomień dotyczących nieprawidłowości związanych z zarządzaniem miejscowym szpitalem. Dotyczą one choćby tego, że poprzednia zarządzająca szpitalem sama sobie przyznawała podwyżki, nie bacząc na ustawę kominową, dotyczą naszym zdaniem nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, niegospodarności i właśnie zarobków jednego z lekarzy - powiedział starosta braniewski Leszek Dziąg.

Według dokumentów, do których dotarł obecny zarząd powiatu, wynika, że lekarz specjalista w zakresie chirurgii w 2024 roku zarobił w tym szpitalu w sumie 1,8 mln zł. Stało się to możliwe, bo lekarz pracował na kilku umowach jednocześnie. Wykazywał, że w tym samym czasie był na oddziale, w SOR i w poradni. Stąd wykazywał, że przepracował nawet 1,2 tys. godzin, za które mu zapłacono, a których de facto nie przepracował - powiedział Dziąg.

Lekarz pracował więcej niż 24 godziny na dobę

Wicestarosta Popiel dodał, że gdyby przeliczyć wykazywane przez lekarza przepracowane godziny, okazałoby się, że pracował więcej niż 24 godziny na dobę (miesiąc 31-dniowy ma 744 godziny). Przykro to mówić, ale doba pana doktora była z bardzo mocnej gumy chyba wykonana skora tak ja naciągał - powiedział Popiel.

Lekarz, wobec którego starostwo złożyło zawiadomienie pełnił też kierowniczą funkcję w szpitalu - odpowiadał w nim za pion ds. lecznictwa.

Starostwo w Braniewie ustaliło, że ten sam lekarz miał też umowy z zewnętrznymi podmiotami, nie tylko szpitalem.

Dziąg i Popiel wyjaśnili, że w 2024 roku po objęciu urzędów starostwo zmieniło zarząd szpitala, by mieć nad nim faktyczną zwierzchność. Wskazali, że poprzedni zarząd szpitala nie przekazał obowiązków w należyty sposób i przez wiele miesięcy trwała weryfikacja dokumentów dotyczących działalności szpitala. O ustaleniach, które wzbudziły wątpliwości samorządowców była informowana prokuratura.

Sprawę zarobków chirurga prowadzi prokuratura w Elblągu. Dziąg powiedział, że w ostatnim czasie przesłano śledczym kolejne dokumenty dotyczące tej sprawy, o które zawnioskowano.

Lekarz chirurg rozwiązał umowę. Zmienił środowisko, nie ma go w Braniewie - dodał Popiel.

Starosta Dziąg powiedział, że szpital w Braniewie nie jest zadłużony. Jesteśmy 2,5 mln zł na plusie i planujemy kolejne inwestycje, by placówka jeszcze lepiej mogła diagnozować i leczyć pacjentów - podkreślił.