Były szef KRRiT usłyszał zarzuty. Ma zakaz opuszczania kraju

Jak wyjaśnił prokurator, nie chodzi w tym przypadku o środki finansowe, tylko o usługi marketingu politycznego.

Wobec podejrzanego zastosowano zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. We wtorek wieczorem zarzuty w tej samej sprawie usłyszał inny b. członek zarządu PFN Cezary J. Obaj jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 r. środki fundacji na kampanię "Sprawiedliwe Sądy".