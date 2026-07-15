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Były szef KRRiT usłyszał zarzuty. Ma zakaz opuszczania kraju

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
38 minut temu
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PILNE
Były szef Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty/dziennik.pl
Maciej Ś., były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, usłyszał zarzut m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiS i Solidarnej Polski – poinformował w środę rano prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak.

Były szef KRRiT usłyszał zarzuty. Ma zakaz opuszczania kraju

Jak wyjaśnił prokurator, nie chodzi w tym przypadku o środki finansowe, tylko o usługi marketingu politycznego.

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Wobec podejrzanego zastosowano zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. We wtorek wieczorem zarzuty w tej samej sprawie usłyszał inny b. członek zarządu PFN Cezary J. Obaj jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 r. środki fundacji na kampanię "Sprawiedliwe Sądy".

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Źródło PAP
Tematy: zarzutyPFNMaciej Ś.
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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