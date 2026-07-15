Były szef KRRiT usłyszał zarzuty. Ma zakaz opuszczania kraju
Jak wyjaśnił prokurator, nie chodzi w tym przypadku o środki finansowe, tylko o usługi marketingu politycznego.
Wobec podejrzanego zastosowano zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. We wtorek wieczorem zarzuty w tej samej sprawie usłyszał inny b. członek zarządu PFN Cezary J. Obaj jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 r. środki fundacji na kampanię "Sprawiedliwe Sądy".
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.