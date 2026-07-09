Agenci CBA weszli do Szpitala Południowego. Jest komunikat

Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację m.in. w szpitalu. O działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego Dobrzyński poinformował na platformie X.

"Dzisiaj od rana na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie agenci CBA prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty w Urzędzie m.st. Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu" – napisał Dobrzyński. Dodał, że zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane. Rzecznik zaznaczył, że są to jedyne informacje, które na tym etapie może przekazać.

Afera w Szpitalu Południowym

Zaczęło się od informacji portalu Zero. pl o gigantycznym wynagrodzeniu lekarza, 29-letniego Dawida Kacprzyka, który w rok zarobił 1,6 mln zł. Okazało się, że lekarz fikcyjnie rozliczał godziny pracy. Potem doszły informacje o zgonach w SOR oraz nieprawidłowości w prosektorium, co ujawnił Onet.pl.

Po ujawnieniu nieprawidłowości premier Donald Tusk polecił przygotowanie rekomendacji zmian w systemie ochrony zdrowia pod groźbą decyzji personalnych. W odpowiedzi szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda we wtorek zaprezentowała propozycje Tuskowi. W środę przedstawiła je opinii publicznej podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem i Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartłomiejem Chmielowcem.

Rewolucja w szpitalach

Zapowiedziała m.in. wprowadzenie jawności umów zawieranych przez podmioty mające umowy z NFZ, wprowadzenie limitu wynagrodzenia za godzinę pracy dla medyków, dookreślenia ile procent z budżetu szpitala może być przekazane na wynagrodzenia, ewidencję czasu pracy w szpitalach i przychodniach.

W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u.