Będziemy prezentować wam zwierzaki, które są wyjątkowe i marzą o nowym domu. Będziemy chcieli także, żeby wszyscy, którzy noszą się z zamiarem adopcji psa lub kota wiedzieli, jak to zrobić. Jak podejść do tego z pełną odpowiedzialnością, tak by zwierzę trafiło ostatecznie w dobre, przyjazne pełne miłości miejsce - #AdopcjaOdpowiedzialność.

W ubiegłym roku w okresie wakacyjnym media alarmowały, że Polacy masowo porzucali swoje psy i koty, często wcześniej adoptowane, by móc beztrosko wyjechać na wakacyjne wojaże. Chcemy, żeby takich sytuacji było jak najmniej.

A dziś prezentujemy wam Papierka.

papierek / Materiały prasowe

Jak opisują go pracownicy schroniska w Celestynowie?

Papierek to młodziutki, ok 1,5 roczny, mini piesek. Waży zaledwie 7 kilogramów. Jest malutkim i bardzo zrównoważonym psem. Pięknie chodzi na smyczy, skupia się na człowieku, jest uprzejmy i dobrze wychowany. W schronisku wylądował wraz z początkiem wakacji... Kto mógł pozbyć się takiego cuda!?? Naprawdę ciężko w to uwierzyć... Papierek świetnie dogaduje się z innymi psami. Jego spokój bardzo kojąco działa na inne zwierzaki. O urodzie wspominać nie trzeba. Do adopcji może iść choćby i dziś. Jest wykastrowany, zaszczepiony i ma czipa. Kto da dom temu mikrusowi?

Jeśli Papierek skradł wasze serce, to musicie skontaktować się ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie>>>

Adopcja nie jest prostą sprawą i warto o tym wiedzieć. Dlatego przygotowaliśmy dla was SPECJALNY PORADNIK: JAK ADOPTOWAĆ ZWIERZĘ ZE SCHRONISKA>>>

A jeśli już zdecydujecie się na adopcję sprawdźcie, jak powinny wyglądać pierwsze chwile z nowym pupilem w naszym PORADNIKU