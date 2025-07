Pogodna aura, ale i przelotne opady deszczu. Prognoza pogody na piątek

W piątek, 4 lipca, w Polsce prognozowana jest na ogół pogodna aura z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Wyjątek stanowić będzie południowy wschód oraz lokalnie północ kraju, gdzie spodziewane jest większe zachmurzenie, a okresami także przelotne opady deszczu. W rejonach podgórskich Karpat możliwe są również burze. Najintensywniejsze opady i burze prognozowane są na południowym wschodzie w godzinach porannych, gdzie suma opadów może osiągnąć nawet do 20 mm.

Prognoza pogody. Jakie temperatury w piątek, 4 lipca?

Temperatury w piątek, 4 lipca, będą zróżnicowane: na północy termometry wskażą od 22 do 23 stopni Celsjusza, w centrum około 24 stopni Celsjusza, a na południowym zachodzie do 26 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej, około 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wiejący z kierunków północno-zachodniego i zachodniego.

Jaka pogoda w nocy z piątku na sobotę?

Noc z piątku (4 lipca) na sobotę (5 lipca) zapowiada się pogodnie niemal w całym kraju. Jedynie na północy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a nad samym morzem możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie lokalnie może pojawić się mgła, która ograniczy widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 12 stopni Celsjusza w centrum, do 16 stopni Celsjusza na krańcach północno-zachodnich. W obszarach podgórskich termometry wskażą od 7 stopni Celsjusza do 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i zmienny.