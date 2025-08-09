Wysokie temperatury i alerty IMGW. Prognoza pogody na sobotę, 9 sierpnia

W sobotę, 9 sierpnia 2025 roku, pogoda w Polsce będzie pod wpływem wyżu, co sprawi, że dzień będzie przeważnie słoneczny i pogodny. Zachmurzenie będzie małe, ale okresami może wzrosnąć do umiarkowanego, a na południu kraju nawet do dużego.

Prognoza pogody. Jaka temperatura w sobotę, 9 sierpnia?

W sobotę, 9 sierpnia, temperatury będą wysokie: na północnym wschodzie od 23 do 25 stopni Celsjusza, w centrum około 27 stopni, a na południu i południowym zachodzie nawet do 30 stopni. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu, gdzie termometry wskażą od 20 do 23 stopni. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Jaka pogoda w nocy z soboty na niedzielę? Prognoza pogody

W nocy z soboty (9 sierpnia) na niedzielę (10 sierpnia) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć na północy może wzrosnąć do dużego, a w drugiej połowie nocy pojawią się tam przelotne opady. Temperatura minimalna wyniesie od 14 do 18 stopni Celsjusza, z wyjątkiem podgórskich rejonów Karpat, gdzie będzie chłodniej, od 11 do 13 stopni. Początkowo wiatr będzie słaby i południowy, ale w drugiej części nocy na zachodzie kraju wzmocni się do umiarkowanego, w porywach silniejszego, zmieniając kierunek na zachodni i północno-zachodni.

Alerty IMGW na sobotę, 9 sierpnia

Zgodnie z prognozą IMGW, w sobotę, 9 sierpnia 2025 roku, mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w kilku regionach Polski. Alerty te dotyczą następujących województw: