Kiedy będą święta wielkanocne w 2026 roku?

W 2026 roku Wielkanoc przypada stosunkowo wcześnie. Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia, a dzień później – 6 kwietnia – obchodzony jest Poniedziałek Wielkanocny, czyli popularny śmigus-dyngus. To oznacza dwa ustawowo wolne dni od pracy: niedzielę i poniedziałek. W praktyce dla wielu osób to okazja do dłuższego odpoczynku – szczególnie jeśli uda się połączyć święta z urlopem.

Wielkanoc 2026. Ceny rosną, trzeba trzymać się za kieszeń. Catering czy supermarket?
Wielkanoc 2026. Ceny rosną, trzeba trzymać się za kieszeń. Catering czy supermarket?

Wielkanocna przerwa świąteczna 2026. Ile dni wolnego?

Dla uczniów i nauczycieli ważna jest także wiosenna przerwa świąteczna. W roku szkolnym 2025/2026 potrwa ona od 2 do 7 kwietnia. W praktyce oznacza to aż sześć dni bez zajęć szkolnych – od czwartku przed Wielkanocą aż do wtorku po świętach. To jeden z dłuższych "oddechów" w drugiej części roku szkolnego, tuż przed intensywnym okresem egzaminów.

Co ważne, w tym czasie szkoły mogą organizować zajęcia opiekuńcze, ale standardowe lekcje się nie odbywają.

Dlaczego Wielkanoc zmienia datę?

To pytanie wraca co roku. W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, Wielkanoc nie ma stałej daty, ponieważ jej termin wyznacza się na podstawie kalendarza księżycowego. Święto przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, po równonocy wiosennej. Dlatego może wypaść między 22 marca a 25 kwietnia. W 2026 roku ta kombinacja sprawia, że święta przypadają na początek kwietnia.

To nie tylko dwa dni. Wielkanoc to cały "ciąg" dat

Choć najważniejsze są niedziela i poniedziałek, kalendarz wielkanocny obejmuje znacznie więcej dni. Już tydzień wcześniej zaczyna się Wielki Tydzień – od Niedzieli Palmowej (29 marca), przez Wielki Czwartek i Wielki Piątek, aż po Wielką Sobotę.

W wielu krajach – np. w Niemczech – Wielki Piątek również jest dniem wolnym od pracy. W Polsce formalnie nim nie jest, ale dla części osób (np. uczniów) i tak bywa wolny ze względu na przerwę świąteczną.

Dobry moment na planowanie

Wielkanoc 2026 przypada w takim terminie, który sprzyja planowaniu krótkich wyjazdów. Początek kwietnia to już często pierwsze oznaki wiosny – cieplejsze dni i więcej słońca.

Dla rodzin z dziećmi sześciodniowa przerwa szkolna to okazja do wyjazdu bez konieczności brania dodatkowego urlopu. Z kolei dla pracujących – możliwość "wydłużenia" świąt nawet do kilku dni więcej przy dobrze zaplanowanym wolnym.