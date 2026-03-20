Kiedy będą święta wielkanocne w 2026 roku?

W 2026 roku Wielkanoc przypada stosunkowo wcześnie. Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia, a dzień później – 6 kwietnia – obchodzony jest Poniedziałek Wielkanocny, czyli popularny śmigus-dyngus. To oznacza dwa ustawowo wolne dni od pracy: niedzielę i poniedziałek. W praktyce dla wielu osób to okazja do dłuższego odpoczynku – szczególnie jeśli uda się połączyć święta z urlopem.

Wielkanocna przerwa świąteczna 2026. Ile dni wolnego?

Dla uczniów i nauczycieli ważna jest także wiosenna przerwa świąteczna. W roku szkolnym 2025/2026 potrwa ona od 2 do 7 kwietnia. W praktyce oznacza to aż sześć dni bez zajęć szkolnych – od czwartku przed Wielkanocą aż do wtorku po świętach. To jeden z dłuższych "oddechów" w drugiej części roku szkolnego, tuż przed intensywnym okresem egzaminów.

Co ważne, w tym czasie szkoły mogą organizować zajęcia opiekuńcze, ale standardowe lekcje się nie odbywają.

To pytanie wraca co roku. W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, Wielkanoc nie ma stałej daty, ponieważ jej termin wyznacza się na podstawie kalendarza księżycowego. Święto przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, po równonocy wiosennej. Dlatego może wypaść między 22 marca a 25 kwietnia. W 2026 roku ta kombinacja sprawia, że święta przypadają na początek kwietnia.

To nie tylko dwa dni. Wielkanoc to cały "ciąg" dat

Choć najważniejsze są niedziela i poniedziałek, kalendarz wielkanocny obejmuje znacznie więcej dni. Już tydzień wcześniej zaczyna się Wielki Tydzień – od Niedzieli Palmowej (29 marca), przez Wielki Czwartek i Wielki Piątek, aż po Wielką Sobotę.

W wielu krajach – np. w Niemczech – Wielki Piątek również jest dniem wolnym od pracy. W Polsce formalnie nim nie jest, ale dla części osób (np. uczniów) i tak bywa wolny ze względu na przerwę świąteczną.

Dobry moment na planowanie

Wielkanoc 2026 przypada w takim terminie, który sprzyja planowaniu krótkich wyjazdów. Początek kwietnia to już często pierwsze oznaki wiosny – cieplejsze dni i więcej słońca.

Dla rodzin z dziećmi sześciodniowa przerwa szkolna to okazja do wyjazdu bez konieczności brania dodatkowego urlopu. Z kolei dla pracujących – możliwość "wydłużenia" świąt nawet do kilku dni więcej przy dobrze zaplanowanym wolnym.