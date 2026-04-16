Dziennik Gazeta Prawana logo

Cenckiewicz wystawił Tuskowi rachunek. Szef BBN domaga się od premiera rządu pieniędzy

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 21:04
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie dotyczącej cofnięcia Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w mediach społecznościowych zwrócił się do premiera Donalda Tuska o zwrot kosztów postępowania sądowego. Podał konkretną kwotę.

Cenckiewicz wygrał z Tuskiem w sądzie

Decyzją szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z 2024 r., Cenckiewiczowi cofnięto poświadczenia bezpieczeństwa, wymagane do dostępu do informacji niejawnych. Organ drugiej instancji, czyli Prezes Rady Ministrów, utrzymał decyzje szefa SKW w mocy. Cenckiewicz zaskarżył tę decyzję i 17 czerwca ub.r., a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie szefa SKW.

Następnie kancelaria premiera Tuska zaskarżyła decyzję WSA. W środę Naczelny Sąd Administracyjny poinformował o oddaleniu tych skarg. Po ogłoszeniu wyroku NSA Cenckiewicz napisał na X, że to "pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia".

Szef BBN domaga się od premiera rządu pieniędzy

W czwartek Cenckiewicz zwrócił się do premiera Tuska w mediach społecznościowych. Szef BBN wystawił szefowi rządu rachunek. Domaga się zwrotu kosztów postępowania sądowego. Bliski współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego podał dokładną kwotę.

Szanowny Panie Premierze, dwie Pańskie klęski sądowe - jako Prezesa Rady Ministrów, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (17 czerwca 2025 r.) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (15 kwietnia 2026 r.) w sprawie uchylenia bezprawnych decyzji o cofnięciu mi poświadczeń bezpieczeństwa w dniu 31 lipca 2024 r. przez Jarosława Stróżyka i jego pomocnicę Karolinę Kisłowską z SKW, są okazją do ostatecznego uregulowanie Pańskich finansowych zobowiązań wobec mojej skromnej osoby.

WSA w ośmiu wyrokach z 17 czerwca 2025 r. uchylających osiem bezprawnych decyzji Stróżyka/Kisłowskiej zasądził od Pana, jako Prezesa Rady Ministrów, każdorazowo kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania "na rzecz skarżącego" czyli mnie.

Krótko mówiąc, daje to łączną kwotę 5576 zł (8 razy 697 zł), jaką powinien mi Pan Premier zwrócić już w zeszłym roku po wyroku WSA. Pomimo niewykonania przez Pana wyroku również w tym zakresie, miłosiernie nie będę domagał się dodatkowych kosztów związanych z blisko już roczną zwłoką w przekazaniu na mój poczet zasądzonej kwoty - napisał Cenckiewicz.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: premierDonald Tusksławomir cenckiewicztusk
Powiązane
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCenckiewicz wystawił Tuskowi rachunek. Szef BBN domaga się od premiera rządu pieniędzy »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj