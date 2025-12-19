Wigilia to czas pojednania, rodzinnej atmosfery, biesiadowania w spokoju. Puste miejsce przy wigilijnym stole symbolizuje tradycyjnie gościnność wobec niespodziewanego wędrowca, potrzebującego schronienia - to nawiązanie do Maryi i Józefa, którzy szukali schronienia. Mówi się, że przy wigilijnym stole lepiej nie rozmawiać o polityce, bo może się zrobić gorąco. A gdyby tak można było do wigilijnego stołu zaprosić polityka?

Wigilia z premierem czy z prezydentem?

"Z którym z wymienionych polityków najchętniej zasiadł(a)by Pan/Pani przy wigilijnym stole?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu pracowni SW Research przeprowadzonym dla Onetu. Okazuje się, że zdecydowanie największą popularnością cieszy się Karol Nawrocki, którego wskazało aż 19,6 proc. ankietowanych. Prezydent zdecydowanie wyprzedza kolejnych polityków w zestawieniu. Na drugim miejscu w sondażu uplasował się premier Donald Tusk, z którym wigilijny wieczór chciałoby spędzić 12,3 proc. ankietowanych.

Tych polityków Polacy też by zaprosili na Wigilię

Podium zamyka szef MSZ Radosław Sikorski, którego wybrało 7,4 proc. osób. W czołówce znaleźli się również Adrian Zandberg (6,5 proc.), Sławomir Mentzen (5,7 proc.) oraz Grzegorz Braun (5,3 proc.).