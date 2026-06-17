Emerytury Tuska, Kaczyńskiego i Pawlaka. Wiemy, ile dostają co miesiąc

Donald Tusk i emerytalna kumulacja. Premier pobiera aż 3 świadczenia

Największe zainteresowanie budzą dochody obecnego premiera. Donald Tusk jest w unikalnej sytuacji, ponieważ jego jesień życia zabezpieczają aż trzy potężne źródła. Jak wynika z oficjalnego spisu jego majątku, w ciągu roku premier pobrał:

144 423,77 zł z polskiego ZUS-u (średnio ponad 12 tys. zł miesięcznie),

71 282,78 euro z Komisji Europejskiej (unijna emerytura za pełnienie funkcji szefa Rady Europejskiej, czyli ok. 300 tys. zł rocznie),

2 504,50 euro emerytury belgijskiej (ok. 10,6 tys. zł rocznie).

Połączenie tych trzech strumieni oznacza, że na konto premiera z samych świadczeń emerytalnych trafia miesięcznie kwota w granicach 38-40 tysięcy złotych.

Jarosław Kaczyński i stabilizacja z ZUS. Ile trafia na konto prezesa PiS?

Na przeciwległym biegunie politycznym, ale wciąż w sferze wysokich profitów, znajduje się Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości od lat skrupulatnie wykazuje swoje dochody w oświadczeniach parlamentarnych. W ubiegłym roku jego emerytura z ZUS wyniosła dokładnie 140 906,97 zł brutto. W praktyce oznacza to, że co miesiąc na jego konto trafia przelew rzędu 11,7 tysiąca złotych brutto. Warto jednak pamiętać, że lider opozycji wciąż jest aktywnym posłem. To pozwala mu legalnie łączyć wysokie świadczenie emerytalne z uposażeniem poselskim (138 413,16 zł rocznie) oraz dietą parlamentarną (47 603,76 zł).

Waldemar Pawlak. Nie ufał systemowi, a dziś sam jest emerytem

Do grona politycznych emerytów oficjalnie dołączył także Waldemar Pawlak. To wyjątkowo ciekawy przypadek, ponieważ obecny senator Trzeciej Drogi przed laty - jako wicepremier - zasłynął stwierdzeniem, że nie ufa państwowemu systemowi i radzi obywatelom dodatkowe oszczędzanie we własnym zakresie. Rzeczywistość zweryfikowała te słowa. Z ujawnionych dokumentów finansowych wynika, że ZUS wypłacił Pawlakowi 70 tysięcy złotych rocznie. Daje to miesięczną emeryturę na poziomie około 5,8 tysiąca złotych brutto, co przywódcy ludowców pozwala na bardzo stabilne zabezpieczenie bieżących wydatków.

Dlaczego politycy dostają tak dużo? Eksperci wyjaśniają mechanizm

Wbrew powszechnemu przekonaniu, politycy (z wyjątkiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego) nie mają "specjalnych" przepisów emerytalnych. Podlegają pod ten sam powszechny system ZUS co reszta społeczeństwa. Skąd więc te gigantyczne różnice? Kluczem jest staż pracy, wiek przejścia na emeryturę oraz podstawa wymiaru składek. Osoby piastujące najwyższe urzędy państwowe i międzynarodowe przez dekady odprowadzają składki od maksymalnych dopuszczalnych kwot. W polskim systemie zdefiniowanej składki (kapitałowym) każdy wpłacony tysiąc bezpośrednio podbija finalny stan konta, z którego ZUS wylicza dożywotnią wypłatę.

Systemowe kontrowersje: Czy to sprawiedliwe?

Dyskusja o emeryturach polityków to nie tylko kwestia zazdrości, ale debata o sprawiedliwości społecznej. Eksperci zauważają, że choć politycy grają według tych samych zasad, ich pozycja startowa i zarobki na państwowych posadach są nieosiągalne dla przeciętnego pracownika. W debacie publicznej regularnie powraca postulat wprowadzenia tzw. emerytur maksymalnych, które odgórnie ograniczyłyby najwyższe świadczenia wypłacane z budżetu państwa. Na razie jednak pomysł ten pozostaje wyłącznie w sferze publicystycznych dyskusji i politycznych obietnic.

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