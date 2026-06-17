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To imię królowało w czasach PRL. Dziś jest jednym z zapomnianych

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 07:18
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imię PRL
To imię królowało w czasach PRL. Dziś jest jednym z zapomnianych/NAC
Imiona z dawnych lat wracają do łask. Dzieci często otrzymują te, które nosili lub noszą ich dziadkowie albo pradziadkowie. Część z nich to imiona, które królowały w czasach PRL. Nie wszystkie jednak wciąż cieszą się popularnością. To jedno popadło w niełaskę. O jakie imię dokładnie chodzi?

Rodzice coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona, które nosili ich przodkowie. Zazwyczaj są to te po babciach, dziadkach a nawet pradziadkach. "Staroświeckie" imiona przeżywają swoje "odrodzenie" od kilku a nawet kilkunastu dobrych lat.

Te imiona z czasów PRL wracają do łask

Do tych, które są ostatnimi czasy najczęściej wybierane, można zaliczyć takie imiona jak Antoni, Franciszek, Zofia, a nawet Henryk, Helena i Krystyna. Nie wszystkie, które były popularne w czasach PRL wracają do łask. Niektóre z nich wręcz przeciwnie popadają w niełaskę.

To imię było bardzo popularne w PRL. Dziś rodzice omijają je szerokim łukiem
To imię było bardzo popularne w PRL. Dziś rodzice omijają je szerokim łukiem

Jednym z takich imion, które było popularne w czasach PRL a obecnie nadawane jest dzieciom bardzo rzadko, to imię Teresa. Z danych wynika, że w 2025 roku rodzice wybrali je tylko 98 razy. To i tak lepszy wynik, niż rok wcześniej. Wówczas nadano to imię tylko 33 razy.

To imię z czasów PRL popadło w niełaskę

W czasach PRL a dokładnie w latach 60. i 70. imię to było bardzo popularne. W każdej grupie przedszkolnej czy w klasie było kilka dziewczynek o imieniu Teresa. Jak wynika z rejestru PESEL do stycznia 2025 roku imię to nosiło 319 tys. 921 kobiet w Polsce. W latach 90. imię to zaczęło być coraz mniej popularne.

Jakie jest znaczenie tego imienia, które królowało w PRL?

Imię Teresa jest jednym z tych imion, które uchodzą za eleganckie i dostojne. W Polsce pojawiło się w XVII wieku. Wcześniej występowało po łacinie a także w języku czeskim i litewskim.

To imię, które królowało w czasach PRL, pochodzi z greki. Jego znaczenie to "zbierać plony" lub "opieka". Kobieta, która nosi imię Teresa to strażniczka domowego ogniska, która dba o rodzinę i bliskich.

Jaka jest osoba, która nosi to zapomniane imię czasów PRL?

Kobiety, które noszą imię z czasów PRL, które obecnie popadło w niełaskę, są uznawane za pogodne i pełne poczucia humoru. Noszące imię Teresa są:

  • empatyczne
  • czułe
  • łagodne
  • wyrozumiałe.

Teresy mogą obchodzić imieniny aż 12 razy. Najczęściej świętuje 3 października oraz 15 października. Imię to nosiły święte takie jak św. Teresa z Avii, zwana także Teresą Wielką czy św. Teresa z Lisieux. Znane Polki o tym imieniu to m.in. aktorka Teresa Lipowska, projektantka Teresa Rosati oraz reportażystka Teresa Torańska.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: modaimięimię dla dzieckaTeresa
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To imię było bardzo popularne w PRL. Dziś rodzice omijają je szerokim łukiem
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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