Gulyas został zapytany podczas czwartkowego briefingu, czy Węgry udzieliłyby pomocy USA w Cieśninie Ormuz, gdyby Donald Trump o to poprosił. Jeśli o to poprosi, rozważylibyśmy to - odpowiedział szef kancelarii premiera, cytowany przez węgierskie media.
Magyar: To podważenie pokojowej propagandy rządu
"Gulyas jednym zdaniem podważył pokojową propagandę rządu. Powiedział dziś, że jeśli prezydent USA poprosi, rozważą pomoc Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem. Czy to może być prawdziwy powód, dla którego amerykański wiceprezydent przyjeżdża do Budapesztu w przyszłym tygodniu?" – zapytał w poście na X Magyar, lider opozycyjnej Tiszy.
Magyar: Żądamy, aby Orban ujawnił, czy wyśle wojska do Iranu
"W związku z wojowniczym oświadczeniem Gulyasa, żądamy, aby Orban ujawnił, czy będzie negocjował z amerykańskim wiceprezydentem przybywającym do Budapesztu wysłanie węgierskich żołnierzy na wojnę z Iranem" – napisał w sieci Magyar.
Wizyta J.D. Vance'a w Budapeszcie i poparcie dla Orbana
Według doniesień prasowych, wiceprezydent USA J.D. Vance może odwiedzić Budapeszt w najbliższych dniach, aby wyrazić poparcie dla premiera Orbana przed kwietniowymi wyborami. Gulyas nie potwierdził, ani nie zaprzeczył tym doniesieniom podczas czwartkowego briefingu.
TISZA prowadzi z Fideszem w większości niezależnych sondaży. W lutowym sondażu firmy Median partia Magyara uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.
