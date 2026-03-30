Pierwszy tankowiec z pomięciem cieśniny Ormuz

Tankowiec przewożący 640 tys. baryłek saudyjskiej ropy przypłynął w sobotę do rafinerii w mieście Imabari w prefekturze Ehime w północno-zachodniej części wyspy Sikoku. Jak podają lokalne media, jednostka wyruszyła 1 marca z portu Janbu nad Morzem Czerwonym.

– Środowisko pozyskiwania ropy naftowej jest obecnie niezwykle niepewne. Aktywnie dążymy do zabezpieczenia nowych źródeł, budując elastyczny i wielowarstwowy system dostaw – oświadczył prezes japońskiego koncernu Taiyo Oil, Akihiro Yamamoto.

Firma poinformowała, że transport alternatywną trasą został zaplanowany przed eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie.

Przetworzona saudyjska ropa trafi w postaci benzyny i oleju napędowego głównie na zachód Japonii. Kolejna dostawa 540 tysięcy baryłek dotrze na wyspę Sikoku w kwietniu.

Blokada cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz pozostaje obecnie faktycznie zablokowana przez Iran. Sytuacja ta wynika bezpośrednio z operacji wojskowej Stanów Zjednoczonych oraz Izraela skierowanej przeciwko temu państwu, co wywołuje obawy o stabilność globalnych łańcuchów dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

W reakcji na kryzys władze w Tokio rozpoczęły w połowie marca uwalnianie prywatnych i państwowych rezerw ropy oraz wznowiły rządowy program dopłat do paliw, aby osiągnąć docelowy poziom cen paliw w wysokości ok. 170 jenów (1,07 USD) za litr.

W ubiegłym tygodniu ministerstwo przemysłu Japonii złagodziło na rok przepisy, aby od kwietnia umożliwić większe wykorzystanie elektrowni węglowych. W 2024 r. elektrownie zasilane LNG odpowiadały za 32 proc. produkcji energii elektrycznej w kraju, a węglowe – za 29 proc.

Krzysztof Pawliszak