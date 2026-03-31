Dziennik Gazeta Prawana logo

Nowe badania całunu turyńskiego zaskakują. Odczytano materiał genetyczny

Beata Zatońska
dzisiaj, 09:53
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Genetycy z Padwy ujawnili wyniki nowych badań całunu turyńskiego/Shutterstock
Naukowcy z Padwy podali do wiadomości wyniki nowych badań całunu turyńskiego. Rzucają one nowe światło na pochodzenie całunu. Znaleziono tam bowiem wiele różnego materiału genetycznego. Od wieków całun turyński fascynuje wiernych oraz naukowców, przyciągając rocznie tysiące pielgrzymów z całego świata do Katedry św. Jana Chrzciciela w Turynie.

Całun Turyński to tajemnicza relikwia chrześcijaństwa, która według tradycji ukazuje wizerunek ukrzyżowanego mężczyzny. Przyjmuje się, że jest to obraz Jezusa Chrystusa. Analiza próbek pobranych w 1978 r. wykazuje, że na płótnie przez stulecia gromadziły się ślady z wielu epok i regionów. Na lnianej tkaninie z Turynu zidentyfikowano geny pochodzące z Indii, Kaukazu i Afryki. Wyniki badań próbek pobranych kilkadziesiąt lat temu wskazują, że płótno działa jak "biologiczna pułapka".

Stąd pochodzi ludzkie DNA na całunie turyńskim

Jeśli chodzi o ludzkie DNA, to aż 40 proc. znalezionego materiału pochodzi z  linii indyjskiej. Zdaniem badaczy mogło to być m.in. wynikiem importu lnu przez Rzymian z regionów położonych w pobliżu doliny Indusu. Badacze podkreślili, że ich odkrycie dostarczyło "cennych informacji na temat geograficznego pochodzenia osób, które miały kontakt z całunem". Dodali oni, że "dowody historyczne potwierdzają powiązania handlowe między Indiami a Morzem Śródziemnym".

To komplikuje badania całunu turyńskiego

Negatywny wpływ na dalsze badania może mieć fakt, że na materiale całunu turyńskiego znaleziono także DNA naukowców, którzy mieli z nim kontakt przy przy pobieraniu próbek w 1978 roku. To, że całun miał kontakt z wieloma osobami, podważa możliwość identyfikacji oryginalnych cech tego artefaktu. Mimo to - jak podkreślił Gianni Barcaccia z Uniwersytetu Padewskiego, który kierował zespołem przeprowadzającym badanie - pochodzenie przędzy "znacząco komplikuje" teorię o odbitym wizerunku Jezusa na całunie.

Takie ślady także znaleziono na całunie turyńskim

Oprócz ludzkich śladów na całunie wykryty został także materiał generyczny psów i kotów domowych oraz zwierząt gospodarskich, takich jak kury, kozy, owce, świnie, konie czy krowy. Badacze znaleźli ponadto liczne ślady DNA ryb - takich jak m.in cefal i dorsz atlantycki - oraz skorupiaków morskich, much, mszyc, pajęczaków, kleszczy i roztoczy. Na całunie zachowały się dodatkowo ślady pochodzenia roślinnego. Znaleziono na nim DNA marchewki, papryki, pomidorów, ziemniaków i różnych gatunków pszenicy. Badacze wskazują, że wiele tych okazów przywieziono do Europy przez odkrywców podróżujących do obu Ameryk i Azji.

Co to jest całun turyński?

Całun turyński, lniane płótno o wymiarach ok. 4,4 x 1,1 m, jest przechowywane w we Włoszech, w katedrze św. Jana Chrzciciela (Duomo di Torino) w Turynie. Relikwia znajduje się w specjalnie zabezpieczonej, pancernej kasecie z argonem, zlokalizowanej w bocznej kaplicy i jest rzadko wystawiana na widok publiczny. Relikwia jest uważana za całun pogrzebowy Jezusa Chrystusa. Całun po raz pierwszy pojawił się w średniowiecznej Francji. Zanim całun został przeniesiony do Turynu, omal nie spłonął w pożarze. W 1502 r. rodzina Sabaudzka umieściła Całun w kaplicy Sainte-Chapelle w Chambéry. W 1532 r. w kaplicy wybuchł potężny pożar. W 1578 r. Całun został przeniesiony do katedry św. Jana Chrzciciela w Turynie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: włochybadaniacałun turyński
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj