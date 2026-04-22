Ważny ruch Zełenskiego. Ma doprowadzić do zakończenia wojny

oprac. Agnieszka Maj
wczoraj, 10:46
Ukraina zwróciła się do Turcji z prośbą o zorganizowanie spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Według Sybihy strona ukraińska jest zainteresowana spotkaniem, ponieważ chce "nadać nowy impuls dyplomatycznym relacjom". Szef MSZ nie ujawnił, jak Ankara zareagowała na tę propozycję.

Miejsce na spotkanie z Putinem

"Poprosiliśmy o to Turków, a także zwróciliśmy się do innych stolic. Zwróciliśmy się bezpośrednio do Turcji. Jeśli jednak inna stolica, poza Moskwą i Białorusią, zorganizuje takie spotkanie, pojedziemy tam. Jest to dla nas ważne" – zacytowała Sybihę agencja Interfax-Ukraina.

Szef dyplomacji wyjaśnił, że Ukraina byłaby gotowa rozważyć każde miejsce poza Białorusią lub Rosją na spotkanie z Putinem, o które Zełenski od dawna zabiegał, aby przyspieszyć zakończenie trwającej od ponad czterech lat wojny.

Prezydent Turcji potwierdza

W piątek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w swoim przemówieniu podczas 5. Forum Dyplomatycznego w Antalyi potwierdził gotowość Ankary do wspierania bezpośrednich rozmów między Ukrainą a Rosją, w tym ewentualnego spotkania przywódców, ale pod warunkiem, że obie strony wyrażą na to zgodę. Wcześniej Sybiha potwierdził gotowość Ukrainy do spotkania na szczeblu przywódców Ukrainy i Rosji z udziałem prezydenta Turcji oraz, być może, Stanów Zjednoczonych.

Powiązane
Pete Hegseth
Rewolucyjne zmiany w armii USA. Szef Pentagonu ogłasza
U.s.,Trade,Representative,Jamieson,Greer,Had,A,Interview,With,Fox
USA: Sojusznicy muszą być gotowi wnieść "opłatę od bezpieczeństwa narodowego"
HIMARS
USA coraz bardziej narażone na atak. Niepokojący efekt działań Trumpa
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
PRL, quiz
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Jacek Pawlak, prezes Toyota Central Europe
Znika wielki problem aut elektrycznych. Szef Toyoty: Dokonaliśmy przełomu
Quiz z wiedzy ogólnej dla posiadaczy wybitnych umysłów. 10/12 to wynik godny geniusza
Quiz z wiedzy ogólnej dla posiadaczy wybitnych umysłów. 10/12 to wynik godny geniusza
