Prezydent Ukrainy wydał specjalny dekret. Chodzi o Moskwę

Beata Zatońska
dzisiaj, 21:19
Prezydent Ukrainy wydał specjalny rozkaz/Shutterstock
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w piątek dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni podczas parady w Moskwie, co umożliwi jej zorganizowanie 9 maja. Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zgodnie z dokumentem opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej głowy państwa ukraińskiego decyzja została podjęta "w celach humanitarnych, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas rozmów ze stroną amerykańską w dniu 8 maja 2026 r.".

Ile potrwa rozejm?

Wcześniej Zełenski poinformował, że w ramach procesu negocjacyjnego, przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych, Rosja zgodziła się przeprowadzić wymianę jeńców wojennych w formacie 1000 za 1000 oraz ustanowić zawieszenie broni w dniach 9-11 maja. Rozejm potwierdzili Donald Trump oraz strona rosyjska. Zanim doszło do porozumienia prezydent Ukrainy mówił, że "jutrzejszy dzień, 9 maja, zależy od tego, co usłyszymy od Rosji dzisiaj". Zaznaczył, że dopóki Rosja kontynuuje ostrzały, Ukraina będzie odpowiadać lustrzanymi działaniami.

Trump ogłasza zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Podaje warunki

Trump: to ja wnioskowałem o rozejm

„Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi TRZYDNIOWE ZAWIESZENIE BRONI (9, 10 i 11 maja). Obchody w Rosji przypadają na Dzień Zwycięstwa, ale podobnie jest w Ukrainie, ponieważ kraj ten również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej” - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Zapowiedział, że rozejm obejmie zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule "1000 za 1000". Zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm, i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji.

Źródło PAP
