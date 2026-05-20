Książę William przygotowuje się do gruntownej przebudowy Księstwa Kornwalii. Planuje sprzedać około 20 proc. majątku królewskiego w ciągu najbliższej dekady, aby sfinansować projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego, ochrony środowiska i energii odnawialnej.

Książę William wyprzedaje majątek

Księstwo Kornwalii to rozległa posiadłość utworzona w 1337 r. w celu zapewnienia dochodu następcy tronu - jest obecnie kontrolowane przez Wilhelma po wstąpieniu na tron ​​króla Karola w 2022 r.

Według brytyjskiego "The Times" przyszły król pozyskałby ze sprzedaży posiadłości około 670 milionów dolarów, a księstwo skupiłoby się na pięciu kluczowych "sercach kraju", w tym Kornwalii, Dartmoor, Wyspach Scilly, Bath i niektórych częściach Londynu.

Księstwo Kornwalii wyceniane jest na ponad 1,3 miliarda dolarów i przynosi obecnie Williamowi roczny dochód w wysokości prawie 31 milionów dolarów. Przeznaczyłby on uzyskane środki z wyprzedaży majątku na pomoc w budowie tysięcy domów, a jednocześnie na rozbudowę inicjatyw związanych z zieloną energią w całej Anglii.

Dyrektor naczelny Księstwa, Will Bax, powiedział, że celem jest zmiana charakteru posiadłości z tradycyjnego właściciela ziemskiego na coś, co ma szerszy wpływ społeczny.

Jeśli nie widzimy możliwości pozytywnego wpływu, to być może nie musimy być częścią tego miejsca – powiedział Bax w rozmowie z "The Times" o planach. Ale tam, gdzie istnieje potrzeba społeczna, gdzie występują wyzwania środowiskowe i gdzie istnieje możliwość wprowadzenia zmian, będziemy świetnym partnerem we współpracy z ludźmi, aby to osiągnąć.

"Nie jesteśmy tradycyjnymi właścicielami ziemskimi"

Nie jesteśmy tradycyjnymi właścicielami ziemskimi. Chcemy być kimś więcej. Możemy zrobić tak wiele dobrego. Staram się priorytetowo traktować działania, które poprawią życie ludzi mieszkających na tych terenach - powiedział książę William w wywiadzie dla BBC .

Książę William ma odwiedzić Księstwo pod koniec tego tygodnia, a jego wizyta będzie miała na celu skupienie się na działaniach na rzecz rozwiązania problemu bezdomności, wsparcia lokalnych społeczności i zapewnienia niedrogich, zrównoważonych mieszkań w Nansledan w Kornwalii oraz St. Mary's na Wyspach Scilly.