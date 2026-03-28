Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 roku?

Zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 roku nastąpi w nocy z 28 na 29 marca, kiedy zegarki zostaną przestawione z godziny 2:00 na 3:00. Oznacza to skrócenie snu o godzinę, ale wydłużenie wieczorów, co jest zgodne z coroczną praktyką stosowaną w ostatni weekend marca. Kolejna zmiana, z letniego na zimowy, każdorazowo następuje w ostatnią niedzielę października, co w 2026 roku przypadnie na 25 października.

Reklama

Jak długo jeszcze będziemy zmieniać czas w Polsce?

Zmiana czasu w Polsce będzie obowiązywać co najmniej do końca 2026 roku, co wynika z aktualnego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego daty przejścia na czas letni i zimowy na lata 2022-2026. Choć Parlament Europejski już w 2019 roku opowiedział się za zniesieniem tego obowiązku, prace nad ostatecznym wdrożeniem reformy w całej Unii Europejskiej utknęły w martwym punkcie z powodu braku porozumienia między państwami członkowskimi co do wyboru jednego, stałego czasu. Główną barierą jest obawa przed powstaniem "mozaiki" różnych stref czasowych w Europie, co mogłoby zakłócić transport i handel, dlatego Komisja Europejska zaleca kontynuację dotychczasowego systemu do czasu wypracowania wspólnego stanowiska. W praktyce oznacza to, że mimo powracających dyskusji o szkodliwości zmiany czasu dla zdrowia i gospodarki, Polacy nadal będą przestawiać zegarki dwa razy w roku. Po wygaśnięciu obecnego rozporządzenia w 2026 roku konieczne będzie wydanie kolejnego aktu prawnego, chyba że do tego czasu zapadną wiążące decyzje na szczeblu unijnym.

Kiedy nastąpi ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Reklama

Ostatnia zmiana czasu przewidziana w obecnie obowiązujących polskich przepisach nastąpi w nocy z 24 na 25 października 2026 roku, kiedy to wrócimy do czasu zimowego. Harmonogram ten przewiduje również wcześniejsze przejście na czas letni 29 marca 2026 roku. Należy jednak podkreślić, że rok 2026 nie oznacza automatycznego zniesienia tego mechanizmu. Jeśli Unia Europejska nie wypracuje wspólnego stanowiska, polski rząd będzie zmuszony wydać nowe rozporządzenie na kolejne lata, przedłużając obecny system. Na ten moment prace nad ostatecznym zniesieniem zmian czasu w Europie pozostają wstrzymane.

Jakie są wady i zalety stałego czasu letniego w Polsce?

Wybór stałego czasu letniego w Polsce wiąże się z wyraźnym przesunięciem jasnej części doby na godziny popołudniowe, co ma zarówno entuzjastów, jak i przeciwników. Największą zaletą tego rozwiązania są znacznie dłuższe wieczory przez cały rok, co sprzyja aktywności fizycznej po pracy, wspiera zdrowie psychiczne dzięki większej dawce światła po południu oraz napędza handel i turystykę. Dodatkowo jasne popołudnia w okresie jesienno-zimowym mogłyby poprawić bezpieczeństwo na drogach, redukując liczbę wypadków w godzinach szczytu. Z drugiej strony główną wadą stałego czasu letniego są ekstremalnie ciemne poranki zimą, kiedy słońce w wielu regionach Polski wschodziłoby dopiero około godziny 9:00. Eksperci od higieny snu ostrzegają, że brak światła porannego utrudnia wybudzenie organizmu, co może prowadzić do przewlekłego zmęczenia i problemów z koncentracją, szczególnie u dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto branże takie jak rolnictwo czy budownictwo musiałyby mierzyć się z wyższymi kosztami oświetlenia i trudniejszymi warunkami pracy o świcie.