Idzie zima, a wraz z nią trudny czas dla bezdomnych zwierząt. Dlatego internauci - już kolejny rok - łączą siły i przygotowują dla nich prezenty gwiazdkowe. Wystartowała 8. edycja akcji społecznej #CharytatywnaChoinka od Karmimy Psiaki, organizowanej przez Fundację Sarigato. Akcja zatacza coraz szersze kręgi i rozwija tradycję świątecznej filantropii na rzecz czworonogów.

W tegorocznej edycji na podarunki czeka aż 1811 psiaków i kociaków z 69 schronisk w całej Polsce. Aby zaspokoić głód wszystkich choinkowych zwierzaków przez jeden dzień, potrzeba blisko tonę karmy, a na trzy miesiące - co najmniej kilkadziesiąt ton.

"Potrzebujemy wsparcia"

Żelka, Neo, Śnieżek - to tylko jedne z wielu „żywych bombek” na wirtualnej choince, znajdującej się na stronie akcji #CharytatywnaChoinka. Bezdomne zwierzaki (sz)czekają na prezenty i liczą na dobre, ludzkie (mr)uczynki, dzięki którym święta w schroniskowym boksie będą choć trochę milsze i spokojniejsze.

Z roku na rok przybywa zwierzaków objętych akcją #CharytatywnaChoinka, dołączają kolejne placówki. Wciąż otrzymujemy zapytania z różnych schronisk potrzebujących wsparcia. W akcji bierze udział aż 1811 zwierzaków, ale odnosząc to do skali zjawiska bezdomności w Polsce, która dotyka zwierzęta, widać wyraźnie, że to wciąż kropla w morzu potrzeb – mówi Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato, która organizuje akcję #CharytatywnaChoinka w ramach ogólnopolskiego projektu Karmimy Psiaki. - Okres przedświąteczny to idealny czas, by rozwijać filantropię na rzecz braci mniejszych, bo każdy mały gest ma ogromne znaczenie i razem możemy realnie zmienić sytuację bezdomnych zwierząt.

Przekuć współczucie w działanie

Aż 91 proc. Polaków deklaruje, że odczuwa współczucie, gdy słyszy o bezdomnych zwierzętach, a 78 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że zwierzęta ze schroniska są wdzięczne i lojalne – tak wynika z badania „Polacy wobec bezdomnych zwierząt”, zrealizowanego dla Karmimy Psiaki przez firmę badawczą Minds & Roses.

Badani przyznają, że na słowa „bezdomne zwierzęta”, „zwierzęta ze schroniska” reagują współczuciem (91 proc.), smutkiem (88 proc.) czy wzruszeniem (78 proc.), natomiast połowa badanych wskazuje na strach czy niepokój.

Trzy czwarte Polaków spotkało się w swoim otoczeniu z pozytywnymi opiniami o zwierzakach ze schroniska i adopcjach bezdomniaków. „Zarażanie się” pozytywnym nastawieniem, obserwowanym np. wśród znajomych, wpływa też na emocje czy zaangażowanie w działania prozwierzęce.

#CharytatywnaChoinka to świetny sposób, by współczucie przekuć w konkretne, wspierające zachowania wobec bezdomniaków, zwłaszcza że – jak podkreślają organizatorzy akcji - zima to trudny czas dla zwierzaków, a przed schroniskami piętrzą się coraz nowsze wyzwania.

Tej jesieni wiele schronisk obserwuje gwałtowny wzrost liczby podopiecznych, szczególnie dotyczy to kotów. To zaskakująca i niepokojąca nowość. Do tej pory największy przyrost, m.in. ze względu na porzucanie zwierząt przez ich opiekunów, odnotowywano w okresach wakacyjnym i noworocznym - zauważa Natalia Karolak, koordynatorka projektu Karmimy Psiaki. - Do tego dochodzą codzienne potrzeby w placówkach, jak na przykład leczenie zwierzaków oraz zapewnienie im dostępu do profilaktyki, opieki weterynaryjnej czy wsparcia behawioralnego. Sytuacji nie ułatwiają też stale rosnące ceny karmy czy innych podstawowych produktów, jak choćby żwirek dla kotów. Wszystko to stanowi nie lada trudności do udźwignięcia.

#CharytatywnaChoinka. Jak wesprzeć bezdomniaki?

Każdy może poprawić jakość życia bezdomniaków. Jak? Poprzez świąteczne podarunki! Wystarczy wejść na stronę akcji: https://charytatywnachoinka.karmimypsiaki.pl/, wybrać psiaka lub kociaka, którego chce się wesprzeć finansowo, a następnie skompletować dla niego paczkę online.

Kilka kliknięć i do koszyków zakupowych trafiają m.in. wysokiej jakości karma, przysmaki, suplementy, zabawki, kosmetyki czy przydatne na co dzień akcesoria.

Co istotne, to osoba obdarowująca sama określa, na jakizakres pomocy może się zdecydować. Nie trzeba finansować wszystkich produktów z listy, nawet jedna rzecz jest cenna i przyniesie wiele radości!

Z jednej strony mechanizm pomagania jest prosty, szybki i wygodny dla internautów, a z drugiej pozwala na wyjątkowe zaangażowanie się w akcję i poczucie realnego wpływu na sytuację wybranego zwierzaka. Do odwiedzających stronę „przemawiają” psiaki i kociaki, których zdjęcia umieszczone są w bombkach na wirtualnej choince. Można poznać ich imiona i historie poruszające serca.

Wyłącznie trafione i przydatne prezenty

Karmimy Psiaki weryfikuje sytuację w schroniskach i dba o to, by pomoc była celowana oraz skutecznie odpowiadała na indywidualne potrzeby zwierzaków. Na stronie akcji każdy psiak czy kociak ma przypisany koszyk produktów wskazanych przez placówkę, która sprawuje nad nim bezpośrednią opiekę.

Nie ma tutaj zbędnych, nietrafionych podarunków – zapewnia Natalia Karolak. - Każdy prezent jest cenny i wyczekiwany. Ogromną wartość ma karma – specjalistyczna, wysokiej jakości, dopasowana do potrzeb żywieniowych i zdrowotnych zwierzaków, ale lista wyzwań w schroniskach jest znacznie dłuższa i uwzględnia też inne produkty, które na co dzień są niezbędne.

Zapełnić miski na kilka miesięcy

Aby zapewnić pokarm na trzy miesiące dla wszystkich 1811 zwierzaków, konieczne jest zgromadzenie co najmniej kilkudziesięciu ton jedzenia.

Zależy nam, by każdy „choinkowy” zwierzak otrzymał prezent. Dążymy do tego, by miski były pełne przez co najmniej kilka miesięcy. Naszym marzeniem jest zabezpieczyć te wszystkie zwierzaki na rok - podkreśla Iwona Duda.

Przebieg akcji można śledzić za pośrednictwem licznika na stronie, obserwując, na jak długo wystarczą aktualnie zgromadzone zapasy karmy. Akcja trwa do 31 grudnia, do północy. Zakupione i przygotowane prezenty będą przekazywane przez fundację prosto do schronisk. W ubiegłym roku zebrano ponad pół miliona na prezenty dla bezdomniaków. Przełożyło się to na 14092,52 kg karmy i przysmaków, 91909 dawek leków i suplementów, 559 zabawek i 1198 sztuk akcesoriów dla zwierzaków z placówek w całej Polsce.