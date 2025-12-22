Nie żyje Andrzej Bogusz. To legenda polskiego dubbingu

Andrzej Bogusz nie żyje. O śmierci aktora i reżysera dubbingowego poinformowało m.in. Centrum Komiksów Disneya. Zmarły aktor miał 82 lata. Był nie tylko aktorem dubbingowym, ale także filmowym i teatralnym. Reżyserował również polskie wersje językowe seriali i filmów animowanych.

Andrzej Bogusz nie żyje. Jakie postaci dubbingował?

W wieku 82 lat zmarł Andrzej Bogusz, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, a także reżyser wielu dubbingów - napisano. W 1969 roku ukończył studia na PWST w Krakowie. Jego głos widzowie znali m.in. z takich animacji jak:

"Gumisie" (Tami),

"Lilo i Stich" (Gantu)

"Bob Budowniczy" (Pan Ogórek)

"Muminki" (Buka)

Zmarł Andrzej Bogusz. Był reżyserem dubbingu

Reżyserował również dubbing do takich kreskówek jak "Muminki", "Tabaluga", "Boba Budowniczy" oraz "O rety! Psoty Dudusia Wesołka". O śmierci Andrzeja Bogusza poinformował również Radosław Koch. Podkreślił jego ogromny wkład w rozwój dubbingu w Polsce.