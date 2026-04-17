Niedziela handlowa w kwietniu: czy to 19.04.2026. Zakupy w Lidlu, Biedronce, otwarte galerie handlowe

Zbigniew Biskupski
dzisiaj, 12:02
Niedziela handlowa w kwietniu - czy jest to niedziela 19.04.2026 r.
Czy najbliższa niedziela 19.04.2026 to niedziela handlowa, czy niedziela objęta zakazem handlu i o zakupy będzie trudno/Shutterstock
Czy niedziela 19.04.2016 r. to niedziela handlowa – wiadomo, że w kwietniu jedna z niedziel jest zwolniona z zakazu handlu i otwarte w nią mają być sklepy sieci Lidl, Biedronka, Stokrotka, Auchan i wszystkich innych. Czy to jest właśnie niedziela 19 kwietnia.

Po kilkunastu zimnych dniach pogoda wyraźnie idzie ku majowi. Być może nawet są tacy, którzy planują w ten weekend uroczyste otwarcie sezonu grillowego. Duże zakupy są więc potrzebą chwili, a jak nie da się inaczej, przydałaby się sklepy otwarte w niedzielę.

Niedziela 19.04.2026 – to niedziela handlowa czy handlową będzie kolejna

Kwiecień jest jednym z uprzywilejowanych miesięcy w handlu – z ośmiu niedziel handlowych, które są w całorocznym kalendarzu na zakupy, jedna niedziela handlowa jest właśnie w kwietniu. Zwykle to niedziela poprzedzająca święta, ale w tym roku były one na początku miesiąca i handlowa niedziela przed Wielkanocą uprzywilejowała miesiąc marzec.
Jednak to nie niedziela 19 kwietnia jest niedzielą handlową – w tę obowiązuje zakaz handlu więc sklepy takie jak Lidl, Biedronka, Stokrotka, Kaufland, Dino, Aldi i wiele innych muszą pozostać zamknięte. Podobnie jak sklepy znajdujące się w galeriach i centrach handlowych.

Handlowa za to będzie następna niedziela, 26 kwietnia. Umiejscowiono ją na koniec miesiąca, by wzorem Bożego Narodzenia czy Wielkanocy umożliwić rodzinom duże zakupy przed długim majowym weekendem. W tym roku będzie to bardzo ważne, bo sobota 2 maja wypada w tym roku między dniami świątecznymi 1 i 3 maja, mało kto więc zechce wzorem innych tygodni przeznaczyć na zakupy, zakłócając sobie tym samym wypoczynek weekendowy.
Wróćmy jednak do najbliższej niedzieli – 19.04.2026. Ona jednak nie jest handlowa więc strategia na duże zakupy jak zwykle przy takiej okazji: albo sobota 18 kwietnia, albo dopiero poniedziałek 20 kwietnia. W niedzielę 19.04.2026 sklepy na duże zakupy: Lidl, Biedronka i im podobne są bowiem zamknięte.

Niedziela 19.04.2026: gdzie na zakupy gdy niedziela nie jest handlowa, ale z zakazem handlu

Gdy tak jak w niedzielę 19 kwietnia obowiązuje zakaz handlu, trudno jest planować i zrobić duże zakupy. Zgodnie z prawem bowiem nie wolno sprzedawać w sklepach, które zatrudniają pracowników.
Tak więc otwarte w niedzielę 19.04.2026 r., podobnie jak w każdą inną niedzielę, której dotyczy zakaz handlu, mogą być jedynie sklepy, w których sprzedaje właściciel i ewentualnie członkowie jego rodziny.

Ze znanych sieci handlowych oznacza to otwarte niemal wszędzie i niemal wszystkie sklepy Żabki. Praktycznie są to bowiem sklepy prywatne, nie zatrudniające pracowników – a jeśli już to tylko w dni powszednie, nie objęte przepisami zakazu handlu w niedzielę – tyle, że działające pod jedną marką jako Żabka.
Owszem bywają nawet całkiem duże sklepy Żabka, które są czynne w niedzielę, takie które wymagają obsługi kilku osób, ale zazwyczaj są to sklepy działające w prawnej formie spółki cywilnej i w niedzielę obsługują je wszyscy wspólnicy, którzy nie mają statusu pracowników.

Ponadto zakaz handlu w niedzielę nie obejmuje sklepów działających na terenie stacji benzynowych i np. zlokalizowanych na dworcach kolejowych czy autobusowych.
Podobnie jak w sklepie Żabka można więc tam zrobić nawet duże zakupy.

Niedziela 19.04.2026 – handlowa czy z zakazem handlu: ile i kiedy są niedziele handlowe w 2026 r.

Oto pełna lista niedziel handlowych 2026 czyli takich, których zakaz handlu nie dotyczy:

  • 25 stycznia
  • 29 marca
  • 26 kwietnia
  • 28 czerwca
  • 30 sierpnia
  • 6 grudnia
  • 13 grudnia
  • 20 grudnia

Gdy już za tydzień „zaliczymy” kwietniową niedzielę handlową, na następną taką, której zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy będziemy musieli poczekać aż do 28 czerwca.

Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne
Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Dmitrij Miedwiediew
Rosyjski MON podał "potencjalne cele". Na liście dwa miejsca w Polsce
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Ceny paliw
Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
