Samochód wjechał w ludzi w Lipsku. Jest ofiara śmiertelna

Samochód wjechał w ludzi w Lipsku
Według wstępnych informacji do zdarzenia doszło na ulicy Grimmaische. Z relacji świadków wynika, że na miejscu tragedii panuje chaos. Pojawiły się tam już jednak służby ratunkowe.
Sprawca wypadku w Lipsku został zatrzymany
Sprawca wypadku w Lipsku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia - przekazała w poniedziałek saksońska policja.
Nadawca MDR poinformował, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością od 70 do 80 km/h. Na ten moment policja nie podaje szczegółów na temat sprawcy i jego motywów.
Rzecznik saksońskiej policji skorygował wcześniejsze doniesienia o dwóch ofiarach śmiertelnych; najnowszy komunikat mówi o jednej. Tabloid "Bild" przekazał, że kierujący samochodem miał zachowywać się podczas zatrzymania przez służby w sposób wskazujący na problemy psychiczne.