Samochód wjechał w ludzi w Lipsku. Jest ofiara śmiertelna

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 19:11
Samochód wjechał w ludzi w Lipsku. Jest ofiara śmiertelna
W grupę ludzi w centrum Lipska na wschodzie Niemiec wjechał samochód. Lokalna policja podała, że jest jedna ofiara śmiertelne. Niemieckie media donoszą także o kilku osobach rannych.

Samochód wjechał w ludzi w Lipsku

Według wstępnych informacji do zdarzenia doszło na ulicy Grimmaische. Z relacji świadków wynika, że na miejscu tragedii panuje chaos. Pojawiły się tam już jednak służby ratunkowe.

Tragiczny wypadek podczas skoków spadochronowych. Nie żyje 39-latek

Sprawca wypadku w Lipsku został zatrzymany

Sprawca wypadku w Lipsku został zatrzymany - przekazała w poniedziałek saksońska policja.

Nadawca MDR poinformował, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością od 70 do 80 km/h. Na ten moment policja nie podaje szczegółów na temat sprawcy i jego motywów.

Rzecznik saksońskiej policji skorygował wcześniejsze doniesienia o dwóch ofiarach śmiertelnych; najnowszy komunikat mówi o jednej. Tabloid "Bild" przekazał, że kierujący samochodem miał zachowywać się podczas zatrzymania przez służby w sposób wskazujący na problemy psychiczne.

Źródło PAP
Tematy: NiemcyLipsk
