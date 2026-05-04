Samochód wjechał w ludzi w Lipsku. Jest ofiara śmiertelna

Samochód wjechał w ludzi w Lipsku

Według wstępnych informacji do zdarzenia doszło na ulicy Grimmaische. Z relacji świadków wynika, że na miejscu tragedii panuje chaos. Pojawiły się tam już jednak służby ratunkowe.

Sprawca wypadku w Lipsku został zatrzymany

Przyczyna wypadku nie jest znana. Media nie podają informacji, czy sprawca został zatrzymany. Sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia - przekazała w poniedziałek saksońska policja.

Nadawca MDR poinformował, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością od 70 do 80 km/h. Na ten moment policja nie podaje szczegółów na temat sprawcy i jego motywów.

🔸 Une voiture a foncé dans la foule à Leipzig. Selon plusieurs témoignages, il y aurait de nombreuses victimes. pic.twitter.com/SIMOCHwd44 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) May 4, 2026 Rozwiń

Rzecznik saksońskiej policji skorygował wcześniejsze doniesienia o dwóch ofiarach śmiertelnych; najnowszy komunikat mówi o jednej. Tabloid "Bild" przekazał, że kierujący samochodem miał zachowywać się podczas zatrzymania przez służby w sposób wskazujący na problemy psychiczne.