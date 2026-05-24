W Sopocie trwa Polsat Hit Festiwal. Sobota to drugi, muzyczny dzień tej imprezy. Widzowie i publiczność w Operze Leśnej mogła usłyszeć największe przeboje podczas koncertu "Gdzie się podziały tamte prywatki" oraz "Zostawili nam piosenki".

Michał Szpak nie pojawił się w Sopocie

Na scenie pojawili się m.in. Julia Wieniawa, Maciej Maleńczuk, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Skolim, Kombii, Wilki, Anna Karwan i Ich Troje. Jedną z gwiazd miał być też Michał Szpak.

Artysta nie dotarł jednak do Opery Leśnej. Piosenkę, którą miał wykonać podczas koncertu "Zostawili nam piosenki" zaśpiewała najprawdopodobniej Julia Wieniawa. Gwiazda poinformowała na Instagramie, że w ostatniej chwili dowiedziała się o tym, że ma zaśpiewać dodatkową piosenkę.

Polsat wydał komunikat

Telewizja Polsat wydała oficjalny komunikat. Wyjaśniono w nim nieobecność Michała Szpaka. Okazało się, że powodem są jego problemy zdrowotne. Sam piosenkarz nie zabrał głosu w tej sprawie. Nie wiadomo, więc, co się stało.