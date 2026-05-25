Czy Polska powinna wyjść z UE? Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

Instytut Badań Pollster zapytał dorosłych Polaków o przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Wyniki badania pokazują, że zwolennicy członkostwa w UE stanowią zdecydowaną większość społeczeństwa. Łącznie 71 proc. badanych opowiada się za pozostaniem we wspólnocie. Wynik ten dzieli się na dwie grupy:

49 proc. ankietowanych twierdzi, że Polska "zdecydowanie powinna pozostać w UE".

22 proc. badanych wskazuje, że Polska "raczej powinna pozostać" wewnątrz struktur unijnych.

Polexit bez szerokiego poparcia

Opcja opuszczenia Unii Europejskiej, często określana mianem Polexitu, cieszy się znacznie mniejszym zainteresowaniem. Zaledwie 21 proc. uczestników badania chciałoby wyjścia Polski z UE. W tej grupie 10 proc. respondentów uważa, że nasz kraj "zdecydowanie powinien wystąpić z UE", a 11 proc. wskazuje, że "raczej" powinniśmy opuścić Wspólnotę. 8 proc. ankietowanych nie wyraziło swojego zdania w tej kwestii.

Instytut Badań Pollster zrealizował sondaż w dniach 5-6 maja. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1024 dorosłych Polaków.