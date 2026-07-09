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Antoni Królikowski i Joanna Opozda wzięli rozwód. Aktor stracił władzę rodzicielską

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 15:52
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Opozda Królikowski
Antoni Królikowski i Joanna Opozda rozwiedli się. Aktor stracił władzę rodzicielską/AKPA
Joanna Opozda zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała o wyniku trwającej przeszło cztery lata batalii sądowej. Wyrok zapadł 7 lipca br. Aktor stracił władzę rodzicielską. Co dokładnie na ten temat napisała aktorka?

Joanna Opozda pisze o rozwodzie

Joanna Opozda i Antoni Królikowski są już po rozwodzie. Sąd wydał wyrok 7 lipca br. Informację o tym zamieściła w mediach społecznościowych aktorka. Przyznała, że po czterech latach batalii w sądzie może odetchnąć z ulgą.

"Po czterech latach nieustannej walki, szarpaniny, ogromnego bólu oraz kosztów emocjonalnych i finansowych w końcu nadszedł ten dzień. Przez te lata przyszło mi mierzyć się nie tylko z batalią sądową, ale również z publicznym ocenianiem, zarzutami, że to ja ponoszę winę za rozpad małżeństwa, oraz z czytaniem wielu krzywdzących publikacji i komentarzy na swój temat" - czytamy we wpisie.

Opozda ujawnia szczegóły rozwodu z Królikowskim. "Nie widział syna od ponad trzech lat"
Opozda ujawnia szczegóły rozwodu z Królikowskim. "Nie widział syna od ponad trzech lat"

Antoni Królikowski bez władzy rodzicielskiej

Joanna Opozda przyznała, że to był "niezwykle trudny czas, który odcisnął piętno" na niej i jej najbliższych. "Nie potrafię opisać ulgi, jaką dziś czuję. Płaczę ze szczęścia, bo ten niezwykle trudny rozdział mojego życia dobiegł końca. Chcę już zostawić go za sobą i iść przez życie w spokoju, nie wracając do tego, co było" - napisała Opozda.

Aktorka poinformowała, że sąd wyrokiem z dnia 7 lipca 2026 orzekł rozwód z wyłącznej winy Antoniego Królikowskiego. "Sąd pozbawił Antoniego Królikowskiego władzy rodzicielskiej nad naszym synem, powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej wyłącznie mnie" - napisała Opozda.

Czy Antoni Królikowski nie będzie widywał syna?

Podziękowała tym, którzy ją wspierali i stwierdziła, że może teraz skupić się na spokojnym wychowywaniu dziecka. "Dla mnie to nie jest powód do triumfu. To przede wszystkim ogromna ulga i poczucie, że po latach zostałam wysłuchana, a dobro mojego dziecka zostało postawione na pierwszym miejscu" - dodała.

Czy to oznacza, że Antoni Królikowski nie będzie widywał się z synem? Okazuje się, że nie. Joanna Opozda wyjaśniła, jak będzie wyglądała ta kwestia. "Jednocześnie chcę jasno powiedzieć, że wyrok nie zamyka drogi do kontaktu ojca z dzieckiem. Na nasz wniosek sąd szczegółowo uregulował zasady kontaktów ojca z dzieckiem. Mogą one odbywać się dopiero po ukończeniu przez Antoniego Królikowskiego warsztatów kompetencji wychowawczych oraz wyłącznie w obecności psychologa, na warunkach określonych przez sąd. Wierzę, że każda relacja rodzica z dzieckiem powinna opierać się przede wszystkim na odpowiedzialności, zaangażowaniu i dobru dziecka" - poinformowała.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: rozwódJoanna OpozdaAntoni Królikowski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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