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Tylko 105 Polek nosi to imię. Jest popularne dzięki polskiemu poecie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:40
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Tylko 105 Polek nosi to imię. Jest popularne dzięki polskiemu poecie/Shutterstock
To imię brzmi dostojnie i literacko. Ma długą i ciekawą historię, choć wielu Polakom kojarzy się głównie ze szkolną lekturą. Nosi je tylko 105 Polek a w 2025 roku otrzymały je zaledwie trzy. Jest popularne dzięki polskiemu poecie. Co to za imię i kto za nim stoi?

Nadawanie imienia to ważny, choć nie zawsze łatwy proces, zwłaszcza dla tych rodziców, którzy dopiero stoją przed tym, jakże trudnym wyborem. Wielu z nich bardzo długo zastanawia się, jakie imię nadać swojemu dziecku. Niektórzy chcą, by było oryginalne i mało powtarzalne, inni chcą, by było hołdem dla przodków lub imieniem z dawnych lat.

To imię nosi tylko 105 Polek

Wyjątkowych imion, które zapisały się w historii a także w polskiej literaturze, jest dosyć wiele. Jedno z nich nosi tylko 105 Polek. Nie jest dziś tak popularne jak Maria, Helena czy Julia, ale brzmi równie dostojnie i literacko a przy tym ma bardzo ciekawą historię powstania.

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To imię w 2025 roku nadano tylko 3 razy

Przez lata to imię funkcjonowało bardziej w literaturze niż w życiu codziennym. Większość Polaków, która je słyszy od razu ma ma skojarzenie z epopeją narodową a także jej bohaterami. Współcześnie uznawane jest za rzadkie, można powiedzieć, że nawet egzotyczne. Dziś też nadawane jest bardzo sporadycznie. W 2025 roku nadano je zaledwie trzy razy.

Imieniem, o którym mowa, jest Telimena. Od razu kojarzy się z Adamem Mickiewiczem i jednym z jego dzieł. Mowa rzecz jasna o epopei "Pan Tadeusz". Choć wielu rodzicom kojarzy się staroświecko, jest imieniem bardzo oryginalnym i niesie za sobą kulturowe skojarzenia.

Jakie jest znaczenie tego imienia?

Choć wydawać, by się mogło, że imię Telimena jest tylko literacką fikcją, tak naprawdę ma swoje korzenie w rzeczywistości. Prawdopodobnie pochodzi z łaciny albo greki. Brzmienie wskazuje na arystokratyczne pochodzenie.

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Imię Telimena kojarzy się z kobietą światową, pewną siebie a także świadomą swojej urody oraz pozycji. To właśnie bohaterka "Pana Tadeusza" sprawiła, że imię to nabrało wyrazistego charakteru. Kobiety, które noszą to imię:

  • mają klasę
  • są niezależne
  • mają silną osobowość.

Telimena najpopularniej obchodzi imieniny 3 lutego. Może to być także 5 lipca oraz 11 sierpnia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: imionamodaimięimię dla dziecka
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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