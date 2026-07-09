Dziennik Gazeta Prawana logo

Kolizja z udziałem policyjnego Forda Mustanga. Radiowóz uległ znacznym uszkodzeniom

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 17:41
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
policja, wypadek, droga
Kolizja z udziałem policyjnego Forda Mustanga. Radiowóz uległ znacznym uszkodzeniom/shutterstock
W czwartek w Milejowicach k. Radomia doszło do kolizji policyjnego Forda Mustanga z samochodem osobowym. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a policja ukarała mandatem kierującą Volkswagenem. Radiowóz został przejęty przez służby w ubiegłym roku po konfiskacie pijanemu kierowcy.

Do zdarzenia doszło około godziny 12.30 na ulicy Radomskiej.

Policyjny Ford Mustang uderzył w ogrodzenie posesji

Radiowóz wyprzedzał pojazdy mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia policyjny Ford Mustang uderzył w ogrodzenie posesji, a VW wjechał do rowu – poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz.

Wypadek autokaru relacji Warszawa-Tallin. Są ranni
Wypadek autokaru relacji Warszawa-Tallin. Są ranni

W kolizji uczestniczył policjant z radomskiej drogówki, który jechał na interwencję. Funkcjonariusz oraz kierująca Volkswagenem byli trzeźwi.

Spory mandat

Nikomu z uczestników zdarzenia nic się nie stało. Policjanci nałożyli na kierującą VW mandat karny w wysokości 2 tys. zł i 10 punktów karnych.

Ośmioletni Ford Mustang GT z silnikiem 5.0 V8 o mocy 450 KM zadebiutował w barwach radomskiej policji w marcu. Samochód został skonfiskowany 39-letniemu kierowcy z Warszawy, który w kwietniu 2025 roku, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie, doprowadził do wypadku w pow. ciechanowskim.

W myśl obowiązujących przepisów, pozwalających na konfiskatę aut kierowcom mającym we krwi ponad 1,5 promila alkoholu, samochód został zabezpieczony. We wrześniu 2025 roku Sąd Rejonowy w Ciechanowie orzekł jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Następnie, po uzyskaniu odpowiednich zgód prokuratury i sądu, pojazd przekazano mazowieckiej policji. Jak podkreślano wówczas, pojazd miał być wykorzystywany przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego do walki z piratami drogowymi.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: policjakolizjaMustang
Powiązane
Peter Magyar
Orban protestuje w obronie demokracji. Magyar: To jak złodziej wzywający policję
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora[QUIZ] Banalny test z historii dat Polski i świata. Mniej niż 10/10 to wstyd »
Zobacz
|
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Nie będzie robaków w śliwkach, jeśli owiniesz pień śliwy opaską z tektury. Kiedy zakładać opaski na drzewa?
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Kwitną cały sierpień i wrzesień. Urosną nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady
Urośnie nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady. Przepiękne czerwone i różowe pióropusze wypełnią ogród do późnej jesieni
"Domek na prerii"
Kultowy serial wrócił po 50 latach w nowej wersji. Oryginał był hitem czasów PRL
kiszonka
Nie ogórki, nie kapusta. To kiszone warzywo to hit lata. Idealne na odchudzanie i zdrowe jelita
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj