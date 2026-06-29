Wybór imienia dla dziecka nie jest dla przyszłych rodziców łatwym zadaniem. Wielu przyszłych lub świeżo upieczonych matek i ojców ma pustkę w głowie i zastanawia się, na jakie imię się zdecydować. Jednym z "kół ratunkowych" są imiona, które noszą ich rodzice, dziadkowie albo pradziadkowie.

Imiona dla dzieci popularne w czasach PRL

Imion, które były popularne w czasach PRL i które przez ostatnie lata przeżywają prawdziwy renesans, jest dosyć sporo. Wystarczy wspomnieć o tych, które królowały w kolejnych dekadach czasów PRL, jak:

w latach 60. - Maria Krystyna, Elżbieta, Jan, Stanisław, Andrzej

w latach 70. - Małgorzata, Anna, Ewa, Krzysztof, Marek, Piotr

w latach 80. - Agnieszka, Magdalena, Marta, Marcin, Tomasz, Bartosz

Wiele z nich wróciło do łask i cieszą się wciąż ogromnym uznaniem wśród przyszłych lub świeżo upieczonych rodziców.

To imię z czasów PRL dziś jest rzadkością

Wśród imion z czasów PRL, które wówczas robiły furorę, są też i takie, które dziś nie wróciły do łask i nadawane są naprawdę rzadko. Obok takich imion jak Grażyna, Jolanta, Lech, Mieczysław czy Waldemar, jest jeszcze, które robiło furorę w czasach PRL a dziś jest prawie zapomniane. Tym imieniem czasów PRL jest Marek. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie 369 240 mężczyzn. W 2015 roku imię to otrzymało tylko 157 chłopców.

Jakie jest znaczenie tego rzadkiego imienia z PRL?

Marek to imię, które ma bardzo długą historię. Jego historia sięga czasów starożytnego Rzymu. Imię to wywodzi się od łacińskiego imienia Marcus. Często wiąże się z imieniem rzymskiego boga wojny - Marsa.

Oznacza ono osobę taką jak "należący do Marsa", "wojownik" lub "mężczyzna silny i odważny". Imię to zyskało na popularności dzięki chrześcijaństwu. Rozpowszechniło się dzięki Świętemu Markowi Ewangeliście. To właśnie jego kult przyczynił się do ugruntowania imienia w kulturze chrześcijańskiej. Do Polski imię Marek trafiło w średniowieczu.

Jaka jest osoba, która nosi to rzadko wybierane imię z PRL?

Osoba, która nosi imię Marek, jest opisywana jako mężczyzna:

zdecydowany

odpowiedzialny

konsekwentny w działaniu

ambitny

pewny siebie i lojalny wobec bliskich.

To popularne w czasach PRL imię a dziś najbardziej zapomniane nosili m.in. Marek Hłasko, Marek Grechuta, Marek Perepeczko. Mężczyźni o tym imieniu obchodzą imieniny 25 kwietnia, 18 czerwca, 28 września, 7 października, 22 listopada.