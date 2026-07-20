Trzy stacje metra wyłączone z ruchu. Akcja służb na stacji metro Centrum

Poniedziałek, 20 lipca to dzień pełen kłopotów dla pasażerów warszawskiego metra. Już drugi raz w tym dniu wstrzymano kurs pociągów na niektórych odcinkach. Do zdarzenia doszło po godzinie 17.

Utrudnienia na linii M1

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, powodem był bagaż wrzucony na torowisko na stacji Centrum. Rano ruch został zakłócony po tym, jak na stacji Wawrzyszew pusty wózek dziecięcy spadł z peronu na tory. Kilka minut później na stacje wjechał pociąg, który go rozjechał. Trzeba było wyłączyć napięcie i usunąć pozostałości wózka. Z ruchu wyłączone zostały stacje Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Pociągi kursowały tylko na odcinku Kabaty – Słodowiec. ZTM uruchomił także zastępczą komunikację autobusową.

Które stacje wyłączono z ruchu?

Po zdarzeniu, które miało miejsce po godz. 17 wyłączono trzy stacje: Centrum, Świętokrzyska oraz Ratusz Arsenał. Pociągi linii M1 kursują w dwóch pętlach – od stacji Kabaty do stacji Politechnika oraz od Dworca Gdańskiego do Młocin.

Uruchomiono linię zastępczą

ZTM uruchomił także autobusową komunikację zastępczą. Linia Z kursuje na trasie z placu Wilsona przez ulicę Mickiewicza, Andersa, Marszałkowską, plac Konstytucji i ulicę Waryńskiego do stacji Metro Politechnika. przyczyną utrudnień jest bagaż wrzucony na torowisko na stacji Centrum. Na miejscu pracują służby. Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.