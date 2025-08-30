Ochłodzenie, intensywne opady deszczu, burze i grad. Prognoza pogody na sobotę, 30 sierpnia

W sobotę, 30 sierpnia 2025 roku, nad Polską utrzyma się front atmosferyczny, który będzie przemieszczał się głównie nad wschodnią, południową i centralną częścią kraju. Z północnego zachodu będzie postępowało stopniowe ochłodzenie.

Jaka temperatura w sobotę, 30 sierpnia? Prognoza pogody

W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu, przy czym najmniej deszczu spadnie na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze pojawią się lokalne burze z opadami deszczu do 20-30 mm oraz możliwością wystąpienia gradu. Temperatura wyniesie od 19-22 stopni Celsjusza nad morzem, przez 22-24 stopnie Celsjusza na północy, zachodzie i miejscami w centrum, do 28-30 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy mogą osiągnąć do 60 km/h, a w czasie burz do około 70 km/h.

Prognoza pogody na noc. Jaka pogoda będzie w nocy z soboty na niedzielę?

W nocy z soboty (30 sierpnia) na niedzielę (31 sierpnia) na zachodzie i Pomorzu przewiduje się umiarkowane zachmurzenie z tylko lokalnymi, słabymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze niebo będzie bardziej zasnute z przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu i burzami, zwłaszcza na linii od Śląska i Małopolski po Mazowsze, Lubelszczyznę i południowe Podlasie. W czasie burz możliwe są opady od 10-15 mm, a miejscami na południu do 25-30 mm. Temperatura spadnie do 12-13 stopni Celsjusza na zachodzie, około 18 stopni Celsjusza w centrum, oraz 17-18 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, w porywach do 65 km/h podczas burz.