- Powtórzyłem dzisiaj na G7, że prezydent Trump jest zaangażowany na rzecz osiągnięcia rozejmu i wynegocjowanego uregulowania w wojnie rosyjsko-ukraińskiej tak szybko, jak to możliwe - napisał Rubio.

Wcześniej w piątek szef dyplomacji Ukrainy Andrij Sybiha przekazał, że rozmawiał z Rubio w kuluarach spotkania szefów dyplomacji państw G7 we Francji. Sybiha napisał na X, że rola Stanów Zjednoczonych w dalszych działaniach na rzecz pokoju w Ukrainie jest kluczowa.

Piątek jest drugim i ostatnim dniem spotkania ministrów G7 w dawnym opactwie Vaux-de-Cernay, kilkadziesiąt kilometrów od Paryża. Grupę tworzy siedem państw, będących największymi rozwiniętymi gospodarkami i demokracjami na świecie - Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy. W pracach G7 uczestniczy też Unia Europejska. Francja zaprosiła na spotkanie także szefów dyplomacji m.in.: Ukrainy, Arabii Saudyjskiej, Brazylii i Indii.