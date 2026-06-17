Trzęsienie ziemi w Norwegii. Czujniki odnotowały osiem wibracji

Najsilniejsze wibracje po bramkach Haalanda

Czujniki Norsar odnotowały w sumie osiem wibracji ziemi, co jak wyjaśnił instytut spowodowane było zachowaniem się dużych zgromadzeń ludzi. Sejsmografy notują nie tylko trzęsienia ziemi, ale też jej wibracje spowodowane przez ludzką aktywność, jak się dzieje podczas dużych koncertów lub wydarzeń sportowych, jak w tym przypadku. Najsilniejsze odnotowano po bramkach Haalanda - wyjaśniono.

Rekordowa oglądalność meczu z Irakiem

W Bergen, podobnie jak w całej Norwegii, oglądano mecz na telebimie na głównym placu miasta. Kanał telewizji TV 2 transmitujący spotkanie odnotował rekordową oglądalność. Było to prawie 1,5 miliona abonentów w kraju liczącym 5,6 miliona mieszkańców. Jest to dla naszej stacji rekord oglądalności z 97 procentami rynku telewizyjnego podczas meczu, co świadczy o piłkarskiej euforii w kraju - powiedział kierownik redakcji sportowej stacji Vegard Jansen Hagen.

Nie był to jednak rekord wszech czasów, którym jest pierwszy mecz grupowy Norwegii podczas MŚ w USA w 1994 roku z Meksykiem wygrany 1:0, kiedy kanał NRK odnotował 2 139 000 widzów, lecz wtedy populacja Norwegii wynosiła 4,4 miliona mieszkańców.

Kolejne mecze Norwegii to 23 czerwca w New Jersey z Senegalem i 26 czerwca w Bostonie z Francją.