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Trzęsienie ziemi w Norwegii. Czujniki odnotowały osiem wibracji

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 19:43
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Trzęsienie ziemi w Norwegii. Czujniki odnotowały osiem wibracji
Trzęsienie ziemi w Norwegii. Czujniki odnotowały osiem wibracji/PAP/EPA
W Norwegii Zatrzęsła się ziemia. Tamtejszy instytut sejsmologiczny Norsar odnotował w Bergen wibracje po golach Erlinga Haalanda w pierwszym meczu mistrzostw świata z Irakiem. Skandynawowie wygrali 4:1.

Najsilniejsze wibracje po bramkach Haalanda

Czujniki Norsar odnotowały w sumie osiem wibracji ziemi, co jak wyjaśnił instytut spowodowane było zachowaniem się dużych zgromadzeń ludzi. Sejsmografy notują nie tylko trzęsienia ziemi, ale też jej wibracje spowodowane przez ludzką aktywność, jak się dzieje podczas dużych koncertów lub wydarzeń sportowych, jak w tym przypadku. Najsilniejsze odnotowano po bramkach Haalanda - wyjaśniono.

Rekordowa oglądalność meczu z Irakiem

W Bergen, podobnie jak w całej Norwegii, oglądano mecz na telebimie na głównym placu miasta. Kanał telewizji TV 2 transmitujący spotkanie odnotował rekordową oglądalność. Było to prawie 1,5 miliona abonentów w kraju liczącym 5,6 miliona mieszkańców. Jest to dla naszej stacji rekord oglądalności z 97 procentami rynku telewizyjnego podczas meczu, co świadczy o piłkarskiej euforii w kraju - powiedział kierownik redakcji sportowej stacji Vegard Jansen Hagen.

Nie był to jednak rekord wszech czasów, którym jest pierwszy mecz grupowy Norwegii podczas MŚ w USA w 1994 roku z Meksykiem wygrany 1:0, kiedy kanał NRK odnotował 2 139 000 widzów, lecz wtedy populacja Norwegii wynosiła 4,4 miliona mieszkańców.

Kolejne mecze Norwegii to 23 czerwca w New Jersey z Senegalem i 26 czerwca w Bostonie z Francją.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnanorwegiaErling Haalandmundial 2026
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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